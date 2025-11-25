Siero culmina la obra de los aseos de Infantil del colegio Peña Careses: esta es la actuación realizada en el centenario centro de Pola de Siero

El colegio público Peña Careses cuenta ya con los baños infantiles totalmente renovados. El Ayuntamiento de Siero ha finalizado esta obra de mejora de las instalaciones del centro poleso, que ha contado con un presupuesto de 42.438,78 euros y era una actuación muy demandada. La edil de Educación sierense, Eva Iglesias, visitó este martes el espacio.

Los baños presentaban un deterioro que venía exigiendo una continua reparación en los últimos años, de ahí que el gobierno local tomara la decisión de acometer una renovación integral para resolver el problema de manera definitiva. La actuación exigió inicialmente la retirada de puertas, desmontaje de los aparatos sanitarios existentes y demolición del alicatado, los tabiques interiores, el pavimento y la solera.

Una vez despejada este área del centro se colocó una nueva solera y pavimento. Los tabiques interiores se han renovado en su totalidad para facilitar la instalación de unas cabinas sanitarias cuyas dimensiones están adaptadas a los niños y, además, se han instalado un inodoro y lavabo independiente para personas con movilidad reducida con un nuevo tabique.

Decoración infantil, seguridad y funcionalidad

Según destacó la concejala, las cabinas se han decorado con vinilos con motivos infantiles y se han realizado de modo que no supongan riesgo de atrapamiento de manos para los niños.

El baño del centro renovado dispone ahora de dos inodoros infantiles y un baño completo para personas con movilidad reducida, en los que se ha renovado la instalación de saneamiento y fontanería. Además, hay un lavabo infantil triple. Se han realizado trabajos de pintura en el techo, instalado una serie de accesorios complementarios como espejos o dispensadores de jabón, papel toalla y papel higiénico.

La edil explicó que “se ha ejecutado una actuación necesaria y solicitada por la comunidad educativa" y con "esta obra se completan las inversiones en centros educativos correspondientes al ejercicio 2025, que alcanzan los 260.000 euros". "Confiamos en que estas mejoras puedan ser utilizadas durante muchos años en este colegio centenario y continuaremos trabajando en beneficio de la infancia", concluyó.