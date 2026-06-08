Los alumnos del Programa Formativo de Siero muestran su buen hacer: así puedes visitar sus trabajos
La exposición reúne una amplia variedad de disciplinas artísticas y artesanales desarrolladas durante el curso
La exposición colectiva de trabajos realizados por el alumnado de los talleres del Programa Formativo correspondiente al curso 2025-2026 abrió este lunes sus puertas. La muestra reúne las obras elaboradas por un total de 200 participantes a lo largo del año formativo y podrá visitarse hasta el 26 de este mes de junio en dos espacios municipales: la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de la Pola y la del Centro Polivalente Integrado (CPI) de Lugones.
Ambas sedes acogerán simultáneamente parte de los trabajos realizados en los distintos talleres, facilitando así el acceso a la muestra en ambos núcleos urbanos del concejo. El horario de visita establecido es de lunes a viernes, de 17:00 a 20:00 horas, y los sábados, de 11:00 a 13:00 horas.
Variedad
La exposición reúne una amplia variedad de disciplinas artísticas y artesanales desarrolladas durante el curso y refleja el trabajo realizado en los talleres de pintura, procesos artísticos, talla de madera, decoración y tapizado, costura, cuero, grabado, patchwork y restauración de muebles. Estas actividades forman parte de la oferta formativa municipal dirigida a fomentar la creatividad, el aprendizaje práctico y la participación en diferentes ámbitos de expresión artística y manual.
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