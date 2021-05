El entrenador del Sporting, David Gallego, quita hierro a la importancia de jugar los lunes, cerrando la jornada, conociendo el resultado de sus rivales. "No es determinante", aseguró el técnico rojiblanco, que asegura que el equipo llega a la recta final liguera con "muchísima ambición e ilusión".

Jugar los últimos. Ni me gusta ni no me gusta. Tenemos que jugar en el horario que nos pongan, no es determinante. Vamos a intentar hacer un buen partido, independientemente de que juguemos el día que juguemos. Intentamos trabajar sobre las virtudes y defectos del rival, el horario no nos influye para nada.

¿Cómo llega el equipo? De una forma espectacular. El equipo tiene muchísima ambición, ilusión y creyendo mucho en los que somos y hemos sido. Estamos muy ilusionados por conseguir un premio que llevamos luchando todo el año. Estamos convencidísimos de que trabajando como estamos trabajando vamos a conseguirlo. El equipo es ambicioso y va a ir a por él. Pero no pienso en cómo llegamos a los últimos cinco partidos, solo pienso en cómo llegamos al partido del lunes, y llegamos al 100%. No pienso en el play-off. Somos ambiciosos, queremos jugar la promoción y ganarla. Pero para eso tenemos que pensar antes en el Lugo.

Mensaje al vestuario. El mensaje no es respecto a los últimos cinco partidos, sino sobre cómo le vamos a competir al Lugo, sabiendo que cada punto y cada victoria da muchísimo. Sabemos lo difícil que es ganar en esta categoría y que cada punto puede ser importantísimo a final de temporada. Nos mentalizamos para intentar competir de la mejor manera posible al Lugo, no nos preocupa nada más.

Victoria importante. Las victorias van bien siempre. Si no ganas, no consigues el objetivo. Es tan importante ahora como la semana pasada y la que viene. Nosotros nos centramos y nos ocupamos en intentar ganar cada semana. Durante toda la temporada competimos francamente bien y no tengo dudas de que va a seguir siendo así. Es importante que tengamos claro a lo que jugamos, lo que queremos ser y en lo que somos fuertes, y de ahí no bajarnos. Veo al equipo ilusionado, con hambre y ambición.

Partido trampa. Es partido trampa si consideramos que somos superiores al Lugo. El que lo considere podrá llevarse un disgusto. Pero nosotros, como no lo consideramos así, no hay ninguna trampa. Tenemos claro qué nos pueden hacer y tenemos que intentar hacerles daño donde podamos. Hay que reducir su potencial, que es mucho. Analizas su plantilla y nadie te habría dicho que está luchando por descender. Es un partido muy complicado, como todos. Tenemos que reducir sus virtudes e intentar hacerle daño en sus puntos débiles.

Nuevo entrenador del Lugo. Hemos analizado al dedillo sus partidos y tenemos claro lo que nos podemos encontrar.

Crecimiento del proyecto. No me ocupa ahora mismo hacer esa reflexión de cómo está el proyecto. Lo determinante es cómo llegamos al partido del Lugo. El proyecto recién empieza, hay jugadores que están empezando en el fútbol profesional y requieren más tiempo.

¿Qué tiene que mejorar el equipo? Si supiera que mejorando algo sería seguro que ganásemos, habríamos ganado la Liga. No juegas solo, te enfrentas a un rival. Este equipo puede crecer y mejorar en todos los aspectos.

Vuelta del público a los estadios. Si tuviéramos la suerte de contar con nuestra afición en el estadio nos multiplicarían las probabilidades de ganar los partidos

Todo el equipo enchufado. Es una de las cosas que más me llena. Somos un grupo que hemos demostrado que los jugadores que llevan tiempo sin jugar compiten y te dan el nivel. Eso quiere decir que el equipo diariamente compite a 2.000 por hora. Eso para nosotros es importante: saber que podemos disponer de cualquier jugador en cualquier momento.

¿Cómo está Guille Rosas? No tenemos ninguna duda de que va a estar a disposición de ser alineado, otra cosa es que lo consideremos o no, pero somos muy optimistas.

Marc Valiente y Campuzano. Están en proceso de recuperación. Marc tiene una lesión pequeñita, Campuzano ya lleva más tiempo. Pero soy optimista y creo que los vamos a tener antes de que acabe la temporada, no tengo ninguna duda. A día de hoy, si no hay ninguna adversidad, van a llegar.