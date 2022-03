José Luis Martí, entrenador del Sporting de Gijón, se mostró optimista de cara al vital duelo del domingo contra el Tenerife. "Tenemos ánimo de revancha", dijo el técnico.

Ganas del partido

"Tenemos ganas de que llegue el partido. Tenemos ese animo de revancha"

"Tras dos derrotas.... Os mentiría si creía que íbamos a empezar así. Este partido es el más importante; es el que tenemos que sacar adelante. Tenemos que ser agresivos, ser intensos y no dejar al Tenerife sentirse cómodo"

Autocrítica

"No me frustro. Yo no creo en la crítica, creo en la corrección. Si los resultados no han llegado es porque algo no estoy haciendo bien. No hay que engañarse a uno mismo. Corregir las situaciones que creemos que podemos hacer mejor. En los minutos finales se nos han escapado dos puntos"

El Molinón

"Espero a El Molinón apretando y ayudando a su equipo. La gente que me he encontrado me ha trasmitido confianza. Se trata de ser buen padre y buen hijo; los que somos padres sabemos que tenemos que apretar para sacar la mejor versión. Y es lo que va a hacer El Molinón. La sensación es que el domingo vamos a ver a El Molinón dando ese plus para apoyar en ese momento; al final tenemos que ser doce"

Análisis del Tenerife

"El Tenerife es sólido, ordenado, se junta bien, defiende cerca de portería. Son los que menos goles encajan de la Liga. Son ordenados y disciplinados. Son agresivos. Ha tenido la mayor efectividad de la Liga"

Guille Rosas, Jony y Gragera

"Vamos a esperar al sábado. Guille tuvo una pequeña molestia, Jony quiere forzar... Y José está en ese proceso estomacal"

Jugadores entre algodones

"Hay jugadores con problemas estomacales. Jony está intentando recuperase. Fran (Villalba) parece que estará disponible"

Aspecto anímico

"Les he trasmitido confianza; que crean en ellos. Es la manera de pensar que crean en ellos, que poco a poco van a sacar su mejor versión"

Presión por los resultados de la Real B

"Tenemos que pensar en lo nuestro; lo otro no lo podemos controlar"

Cambios tácticos

"Estamos abierto a posibilidades. Tenemos una idea y en función del rival estamos abiertos a matices. No podemos cometer errores en las pérdidas"

200 partidos de Mariño

"Cuando uno recibes una camiseta con 200 partidos... Mariño es un profesional. Estamos orgullosos de cómo defiende los colores. Es un ejemplo"