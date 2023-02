Cote: "Tenemos equipo para estar más arriba; no podemos pensar en lo del año pasado"

Cote, uno de los grandes valores del Sporting de Gijón, explicó este mediodía que "la victoria del otro día supone elevar la confianza de todos y nos refuerza en la idea de seguir trabajando", valoró el lateral. Porque, admite, "con las victorias se trabaja mejor porque el ambiente es 'más sano'".

Estas fueron sus palabras

¿Sufre más?

"Sigo sufriendo igual o más que el año pasado como sportinguista. Tienes que abstraerte un poco de todo y centrarte en lo que puedes hacer por ayudar al equipo"

¿Por qué el equipo está como está?

"Es difícil explicar por qué estamos otra temporada en una situación así, con dudas, pero pienso que tenemos que tener mucha más confianza en lo que hacemos y no estar tan pendientes del pasado. Creernos que somos buen equipo, buenos jugadores y que podemos salir a ganar cada domingo en cualquier campo para vernos mucho más arriba. Creo que tenemos equipo para ello."

Crítica social

"Conozco muy bien a la afición del Sporting, yo no le puedo decir nada. Tienen motivos para estar descontentos porque las cosas no salen y lo puedo entender. Pensándolo como futbolista, es mejor que nos ayuden y arropen, aunque les pueda costar en estas situaciones, que ponerse irascible. Falle quien falle, si lo arropas será más fácil levantarle el ánimo que pitándolo. Entiendo el cabreo por lo de todos estos años, pero nos tenemos que centrar en esto y si la afición está con nosotros será mucho más fácil

¿Soluciones?

"Creo que tenemos que centrarnos en el día a día. No pensar en el año pasado, sino estar centrados en lo que toca este año"

¿Ha perdido la ilusión?

"Mi ilusión sigue siendo la misma que cuando llegué y mi pensamiento también. Pero hay cosas que en el fútbol son difíciles de manejar y situaciones que se dan Toca afrontarla y supongo que nos hará más fuertes de cara al futuro. Estamos entrenando y trabajando bien, al final las cosas tienen que llegar. Trabajando en el día a día te va a compensar el fin de semana. Ojalá esto nos ayude y podamos ganar varios partidos para coger la confianza. Si entrenas bien estarás preparado para ganar el fin de semana."

MAR

"Hay un cuerpo técnico que está durante la semana analizando al rival. Nosotros tenemos que adaptarnos a lo que pida, y si nos toca jugar en defensa de 5 me tocará adaptarme para desarrollar lo trabajado durante la semana. La cuestión no es pensar en uno mismo; sino pensar en el grupo. Si el grupo tiene claro cómo jugar con defensa de 4 o de 5 no será un problema. El tema es estar todos bien y dar la mejor versión de cada uno en el sistema que sea."

Competencia con Diego

"Aquí nadie tiene el puesto asegurado. Todos tenemos la capacidad de jugar de titulares. Diego tiene mucho potencial y lo importante es que él se vaya sintiendo cómodo, lo arropemos y sienta la confianza como cualquier otro jugador de la plantilla."