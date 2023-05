El gol anulado al Sporting en el partido ante el Villarreal B es una de las acciones que ha provocado un intenso debate tras el encuentro de los rojiblancos en el estadio de La Cerámica. Djuka acortó diferencias ante el Villarreal B (los locales ya ganaban 2-0) al rematar un centro desde el costado diestro, pero el árbitro había señalado saque de esquina antes de que el balcánico conectara el remate. Lo hizo cuando en las imágenes se aprecia que el esférico no llegó a salir en su totalidad. ¿error del colegiado? ¿debió corregirle el VAR?

Entre los tweets que han tratado de explicar cómo se resolvió la acción, uno de los más comentados ha sido el de @ArchivoVAR, que suele analizar todas las jugadas de este tipo en Primera y Segunda División. En él se explica que el VAR no pudo intervenir para corregir al colegiado porque al haber pitado sin dejar finalizar la acción, no es revisable. Por lo tanto, el error debe atribuirse al colegiado ya que en una jugada tan dudosa y en la que al final se aprecia que el balón no salió por línea de fondo, debió dejar continuar.