Ramírez quiere ver El Molinón a reventar ante el Espanyol: "Estamos más cerca de donde el Sporting se merece"

"Cambiar la situación y volver a ver a la gente feliz vale más que un título". Emocionado por momentos, eufórico en otros, visiblemente satisfecho. Miguel Ángel Ramírez mostró el orgullo del conjunto rojiblanco por haber conseguido en la última jornada la deseada plaza de promoción de ascenso. "A vces el fútbol recompensa tantas horas de trabajo, tanta soledad. Me alegro por los jugadores. La gente llevaba mucho tiempo deseando ver al equipo donde se merece", subrayó antes de recibir el próximo domingo al Espanyol.

El quinto puesto. "Sabe muy bien. Más después de tanto trabajo. A veces el fútbol recompensa tantas horas de trabajo. Tanta soledad. Me alegro mucho por los jugadores, por los empleados y mucho por la gente. La gente llevaba mucho tiempo deseando ver a su equipo luchando por lo que merece".

Roque. "No le vamos a discutir la jerarquía que tiene. No solo la futbolística, también la humana. Que haya sido capaz de afrontar la situación desde construir vestuario y equipo. Iba a tener minutos. Es un tópico decir que todo el mundo tiene que estar preparado. Todos los que están en la plantilla han sido importantes. Esa llamada que tuvimos en verano, hoy cobra sentido. Por este porqué tenía que venir Roque al Sporting".

Resto de resultados. "Estaba pendiente. Fue difícil. Te entran los nervios. No quieres perder lo que tienes. No me ha dado tiempo a asimilarlo".

El descanso. "Ajustes para ganar mejor. Transmitir tranquilidad sobre todo. Nos iban a llegar oportunidades. Teníamos que ser valientes, tener protagonismo. Había que tratar que no nos paralizaran los nervios. Sabíamos que Roque nos podía dar lo que nos estaba faltando".

Miedos. "El miedo va a estar siempre presente y, a partir de ahí, qué hacemos con eso. Es normal estar paralizados: estás a tan poco, y a la vez a tanto… Lo habíamos hablado durante las últimas semanas y meses. Se ha demostrado con otros equipos que es complicado dominar estos pensamientos".

Yáñez. "Resume lo que es y por qué vino al Sporting. Los grandes equipos tienen grandes porteros. Se vio en la Liga de Campeones con Courtois. Rubén nos ha sostenido. Ha hecho actuaciones muy buenas".

Momento de unión. "No podemos divorciarnos, las cosas hay que hablarlas (lo sucedido tras caer ante el Villarreal B). Nos tocaba reconstruir la confianza y obviamente el factor Mareona y El Molinón es determinante".

Definir en una palabra al equipo. "Competitivo. Hemos sido un equipo muy competitivo".

Mareona. "Seguro que les ha prestado el viaje de más de diez horas en bus. Agradecerles a todos el esfuerzo. Queríamos hacerles felices. Alguno no irá al cole o al trabajo. Les ha valido la pena. No espero menos que el partido ante el Eibar. Me gustaría vivir esa magia. Les esperamos en El Molinón.

Desenlace. "Ya dije que la categoría nos iba a seguir sorprendiendo. Era el que tuviera más sereno. Más presente. Me esperaba cualquier cosa".

Profesionalidad del Eldense. "Los que estamos dentro sabemos de esto y sabíamos que nos íbamos a encontrar mucha dificultad. Iba a ser muy complicado. El Eldense no regala absolutamente nada. Los de fuera podían seguir hablando (por las críticas)".

Situación personal. "He tenido momento muy felices, pero seguramente el poder ver todo lo que ha pasado en un año y medio... Estábamos a un punto del descenso cuando llegué. Y la gente sufriendo. Esto no corresponde a este club. Que hayamos podido caminar todo este camino, junto a los empleados del club, que hayamos podido crecer en el día a día, me hace muy feliz. Hay una ciudad que se vuelve a enamorar, se vuelve a ilusionar. El que hayamos cambiado esa situación en la gente me hace muy feliz y vale más que cualquier título".

Nota a la temporada. "No sabría decir número, pero muy alta. Independientemente de lo que pase, veo el día a día. He visto una evolución muy grande y una exigencia muy alta. Hay una presión interna. Todo el mundo ha currado mucho para hacer al Sporting estar más cerca de donde se merece".