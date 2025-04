Guerra defiende el proyecto de Orlegi del Sporting y apoya a Irarragorri: "Está fuerte e implicado, como siempre"

David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting de Gijón, defendió en Mareo el proyecto de Orlegi Sports con el club gijonés. "Nos toca continuar construyendo este Sporting de presente y futuro con el compromiso del Grupo Orlegi, que está fuera de toda duda". Las declaraciones del ejecutivo, tras la presentación de la 29 edición del campus de Mareo, se producen en un momento sumamente delicado para Orlegi Sports. A los malos resultados deportivos cosechados por los tres clubes de la organización se ha unido la delicada situación en la que se encuentra el mandamás del grupo que controla al Sporting, Alejandro Iraragorri, después de que el juez del distrito de Torreón, Luis Alfredo Mendoza García, le declarase como «prófugo de la justicia» tras la acusación a Santos Laguna de evasión de impuestos por valor de unos 700.000 euros de un periodo del ejercicio de 2017.

Situación de Irarragorri. "Estuve hace unos días con él. Está fuerte, implicado, como siempre y en comunicación constante. Es una situación que viene de Club Santos Laguna y la estrategia judicial está definida. Lo que nos toca a nosotros es continuar construyendo este Sporting de presente y futuro con ese compromiso del Grupo Orlegi".

Proyecto de Orlegi con el Sporting. "El compromiso está fuera de toda duda. Santos Laguna lleva la situación judicial. El Sporting está con toda tranquilidad, trabajando y no tenemos la cabeza en otro lugar. En la situación que vivimos, que no se nos olvide que nuestra situación deportiva aún no está solventada".

Cumbre en Washington. "Lo que se hizo fue analizar junto con otros clubes del Grupo. Se analizó la situación de cada uno de los equipos de Orlegi. Lo que a nosotros nos respecta fue una autocrítica fuerte. Hemos mirado el momento y hacia el futuro".

¿Se ha paralizado la planificación por la situación de Irarragorri? "Lo que hago es llamar a la responsabilidad del momento que vivimos, que no está cerrado. Por supuesto el club no para de pensar y hacer cosas, sería irresponsable no hacerlo".

Fichaje de Dubasin. "Podemos entrar en muchos nombres como el de Duba, que es un compromiso firme de nuestra parte. Yo a él también le veo comprometido. El resto de jugadores tenemos que ir poco a poco armando en estas semanas que quedan. Nacho es nuestro capitán, tiene una gran responsabilidad, sé el compromiso que tiene y lo que va a dar en estos partidos, porque es lo que necesitamos. A partir de ahí veremos".

¿Se fichará a Dubasin para que se quede en el Sporting? "Sí, claro. Nosotros queremos a Duba en el Sporting, lo que depare el futuro no lo sabemos. Lo de Duba no es una operación especulativa. No se compra para una venta

Cambios en Mareo. "Estamos analizando ambas cosas, toda la estructura, lo que hemos hecho bien y mal. Hay que tener en cuenta que la temporada no ha terminado. Ese análisis frío es en el que estamos ahora. Cualquier decisión siempre involucra que pueda haber personas y formas de trabajo. Son las decisiones que toca tomar, que me tocará tomar y que al club le tocará tomar".

Negociación para fichar a Gelabert "Estamos muy contentos con César Gelabert, el también tiene un compromiso con el club y ciudad. Quedan semanas de competición y habrá un mercado. De mi lado confirmar algo entorpecería cualquier movimiento. Vamos a ver si nos encontramos en el camino, porque sería fantástico".

