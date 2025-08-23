Gelabert y un gran Yáñez hacen la diferencia: el Sporting mete la segunda en Ceuta

Evitó el castigo de vivir durante muchos minutos sin fútbol, después de dejar vivo al Ceuta. El Sporting solo sabe ganar y sumó en el Alfonso Murube un nuevo triunfo. Un gol de Gelabert a los cuatro minutos hizo la diferencia antes de perdonar la sentencia y vivir la segunda parte en apuros. Yáñez frenó la reacción local con dos paradas de escándalo para sacar el máximo rendimiento al tanto de César cuando el cansancio y los cambios hicieron desaparecer el talento. Entre lo positivo, además de los puntos, los primeros minutos en el Sporting e Justin Smith, Enol Prendes y Amadou. A la espera de encontrar una versión mejorada y sostenida en el juego, segundo partido, segunda victoria.

En una acción calcada al tanto del empate ante el Córdoba. A los cuatro minutos. En el primer acercamiento del Sporting. Juan Otero, como el pasado lunes, volvió a caer a banda derecha. Un simple desmarque a la espalda del lateral, obligando al central a salir de su habitual radio de acción. Un destrozo. Forzó el error de Diego González, se hizo con la pelota, levantó la cabeza y aprovechó el desajuste. Apareció el hueco justo para el más listo de la clase. César Gelabert lo leyó perfecto y se sumó desde segunda línea para, de primeras, cruzar con derecha el centro atrás del cafetero. El mejor inicio posible para enfriar a un Alfonso Murube de fiesta por el regreso del Ceuta a Segunda División más de cuarenta años después. Energía extra para el centenar de valientes que cruzaron España, y en algún caso Europa, para animar en la grada al conjunto gijonés.

El comienzo, con Gaspar y Duba intercambiando posiciones, pudo ir a más. Gelabert perdonó el segundo poco después, cuando apenas iban diez minutos. De un balón parado a favor del conjunto local, a un contragolpe mortal. En dos toques, pelota larga de Gaspar a Dubasin, escorado a la izquierda, su costado menos habitual. El Pingüino, de primeras, buscó la llegada al espacio de César. Se quedo solo, mano a mano con el portero. En su intento de sortear la salida del meta, el pobre estado de un césped, que más parecía un arenal, terminó provocando el error del atacante rojiblanco en el gesto de iniciar el regate. El balón se perdió por línea de fondo. Gelabert, como todo el sportinguismo, echándose las manos a la cabeza. Ocasión de oro para dejar encarrilado un partido que continuó vivo pese a la gran puesta en escena visitante.

Y como no hay dos sin tres, superada la primera media hora, volvió a amenazar el área local el Sporting. Gaspar centró desde derecha a la cabeza de Otero, quien ganando la acción al exoviedista Carlos Hernández, conectó con la cabeza para que Pedro López evitara el segundo. Fueron minutos con el Ceuta intentando construir desde atrás, pero sin incomodar a un Rubén Yáñez prácticamente inédito. Le tocaría estirarse antes del descanso. Al filo de los 45 reglamentarios, Matos pisó el área rojiblanca para armar la izquierda y hacer volar al de Lloret. El descanso le vino bien a los de Asier Garitano para frenar el despertar ceutí.

Ceuta 0 1 Sporting 0-1, min. 4: Gelabert. Alineación Ceuta P. López (2); Almenara (1), Carlos Hernández (2), D. González (0), Matos (1); Lachhab (1), Bodiger (1); Ahmed (1), Zalazar (1), Anuar (2); Ortuño (1). CAMBIOS Efe (1) por Bodiger, min. 62; Cristian Rodríguez (1) por Zalazar, min. 78; Manu Vallejo (s.c.) por Lachhab, min. 85 y Bassinga (s.c.) por Ahmed, min. 85. Alineación Sporting Yáñez (3); Guille Rosas (1), PabloVázquez (2), Perrin (2), Diego Sánchez (1); Nacho Martín (1), Álex Corredera (1); Gaspar (1), Gelabert (2), Dubasin (1); Otero (2). CAMBIOS Curbelo (1) por Gaspar, min. 65; Mbemba (1) por Gelabert, min. 74; Justin (1) por NachoMartín, min. 74; Enol Prendes (s.c. ) por Álex Corredera, min. 87; y Amadou (s.c.) por Otero, min. 87. Andrés Fuentes Molina (C. Valenciano). Amonestó al local Ortuño y a los visitantes Nacho Martín y Amadou. Alfonso Murube: Unos 6.000 espectadores.

La segunda parte se inició sin cambios y sin novedades en el verde. La presencia en las áreas se aplazó hasta el minuto 60. Y fue para ver a Yáñez evitar el empate. El Ceuta tuvo la situación más clara en un saque de esquina después de que Pablo Vázquez taponara un disparo del ataque local. Carlos Hernández se elevó en el corazón del área para ganar el salto a su marca y cabecear a la derecha del meta del Sporting. Exhibió sus reflejos Yáñez cuando el Murube saboreaba su primer gol en Segunda.

El susto, y la entrada del habilidoso Efe por Bodiger, estirando José Juan Romero a su equipo, hizo a Garitano protegerse. Especialmente, en un carril diestro amenazado por un José Matos, cada vez más protagonista. Curbelo saltó al campo por Gaspar y el canario ocupó el lateral diestro. Guille formó por delante. El juego de los rojiblancos, de negro en el estreno de su segunda equipación, cada vez más oscuro. El equipo, incómodo ante un rival que ganaba en confianza.

Con un cuarto de hora por delante, Garitano retiró talento y metió músculo. Justin Smith vivió su estreno ocupando el lugar de Nacho Martín y Mbemba relevó al hombre que marcó la diferencia, César Gelabert. La lectura de estos últimos cambios definió el plan para amarrar los tres puntos. Menos imaginación, y más ganar duelos. Justin Smith estuvo a punto de estrenarse a lo grande, pero Pedro López estuvo más atento. Con los de casa coleccionando cambios ofensivos, si el objetivo era que dejaran de pasar cosas, el entrenador del Sporting lo consiguió. Momentáneamente.

Antes de otro susto, hubo tiempo para ver más debuts. Fue el caso del canterano Enol Prendes, quien saltó al campo a falta de tres minutos para los noventa reglamentarios, en lugar de Corredera. Se completaron los cambios con Amadou viviendo su estreno en el primer equipo tras sustituir a Otero. Y entonces, Yáñez. Volvió a cargar en el área el Ceuta, y volvió a aparecer Carlos Hernández. Decidido a buscar el empate, el central hizo de delantero para bajar con el pecho un centro de Cristian Rodríguez y conectar una volea que volvió a encontrar la mano salvadora de Yáñez. El rojiblanco palmeó lo justo para evitar la igualada. Desvió una pelota que terminó escupida por el larguero.

Reclamó Dubasin un penalti en el tiempo añadido, tras una contra en la que Amadou disparó y Pedro López dejó muerto el balón en el corazón del área. El Pingüino cayó arrollado por un defensor. Ni revisión ni más tiempo. Fue la última de un final sufrido, con los rojiblancos de más a menos.