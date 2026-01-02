Ablanedo avala la renovación de Yáñez: "Es un portero de los que da puntos"
"Es muy completo y clave en el equipo", afirma Juan Carlos Ablanedo tras apadrinar al meta rojiblanco en el vídeo de su renovación
Durante catorce temporadas las porterías de El Molinón tuvieron un dueño. Un "Gatu" que defendió los colores del Sporting en 398 encuentros, llegando a ser internacional con la selección, y que ha sido el encargado de acompañar a Rubén Yáñez para anunciar su renovación por el Sporting hasta 2028. Juan Carlos Ablanedo sabe mejor que nadie de la importancia de tener un seguro bajo palos y que tenga continuidad.
"Me alegra muchísimo porque es un jugador clave en el equipo. Aporta una seguridad extraordinaria y a lo largo de la temporada te da puntos. Tener un jugador de esta categoría, de este nivel y de esta proyección es muy bueno para el equipo", menciona Ablanedo a la hora de hablar de su sucesor.
Entre las características a destacar, el exportero del Sporting no se puede quedar solo con una y habla de la gran virtud del catalán. "Es muy completo", resume. "Es un portero muy ágil y muy rápido, Domina el juego aéreo al cien por cien, transmite muchísima seguridad y el juego con los pies lo tiene completamente superado. Además, se desenvuelve con muchísima rapidez en jugadas comprometidas", añade "El Gatu".
Juntos protagonizaron el anuncio de la renovación de Yáñez, un valor en el que Ablanedo pone su ilusión para lograr el objetivo soñado del ascenso. "Estoy esperanzado. Se están dando pasos para construir un equipo no solo de presente sino también de futuro y eso es muy importante", finaliza el exportero rojiblanco. ◼
