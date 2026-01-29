El Sporting sería cuarto en la liga de Borja Jiménez: del ascenso a la cuenta del "partido 75"
Los 27 puntos sumados por los rojiblancos desde la llegada del nuevo entrenador situarían al equipo a un punto del ascenso directo, superado por Málaga (30), Racing (28) y Castellón (28)
Cinco victorias en las últimas siete jornadas han devuelto al Sporting a la pelea por el play-off, alimentado la confianza de la afición rojiblanca y afilando los números de Borja Jiménez. La mano del entrenador empieza a reflejarse en los datos. Desde su incorporación al equipo en el mes de octubre, la dinámica de resultados se ha saldado con 27 puntos ,conseguidos en 8 victorias, 3 empates y 4 derrotas. Un balance que llevaría al Sporting a la cuarta posición si la liga en Segunda se hubiera iniciado en la jornada nueve, cuando el abulense se estrenó en el banquillo de El Molinón con victoria ante el actual líder, el Racing de Santander de José Alberto López.
El Sporting buscará este domingo en Éibar (Ipurúa, 16.15 horas) asaltar los puestos de promoción. Lo hará empujado por una Mareona que volverá a ser protagonista, con cerca de un millar de rojiblancos apoyando desde la grada. También con el respaldo de un momento dulce en cuanto a resultados. La estabilidad devuelta por Borja Jiménez y los movimientos en el mercado de invierno invitan a creer en una segunda vuelta que alcance para pelear por estar con los mejores. Lo cierto es que ciñéndose solamente a la etapa del abulense, solo tres equipos lo han hecho mejor que los gijoneses hasta el momento.
La remontada vivida con Borja Jiménez sitúa su promedio de puntuación en 1,80 puntos por jornada. Números que, de mantenerse, darían para que el Sporting terminara la temporada, al menos, en zona de play-off. La proyección sería de al menos 70 puntos, cifra que en los últimos años ha alcanzado para terminar entre los seis primeros de la categoría de plata. El valor añadido de ese promedio es que mejora el rendimiento que ha tenido el entrenador en los partidos dirigidos en Segunda División.
Borja Jiménez alcanzó el pasado fin de semana, ante el Club Deportivo Mirandés, su partido número 75 en Segunda División. Encuentros fruto de la suma de sus etapas en el Cartagena y el Leganés, además del Sporting. El balance total es de 33 victorias, 21 empates y 21 derrotas. 120 puntos ha hecho como preparador en la categoría de plata, una media de 1,6 por partido.
En cuanto a su balance ofensivo y defensivo, el abulense ha sacado su lado más atrevido en las últimasa semanas durante sus comparecencias públicas. Hace pocos días recordaba en Mareo su preferencia por buscar la victoria en partidos abiertos, a especular en torno a un marcador corto. "Prefiero ganar 4-2 que 1-0", manifestó. Un mensaje, en cierta manera, que responde a quienes le encasillaron como un entrenador defensivo a partir de su estancia en Butarque. Con Duba, Otero, Gelabert y Gaspar, se entiende que la apuesta es mirar al área rival.
En el Sporting, el balance es de 22 goles a favor y 17 en contra en los 27 partidos disputados con Borja Jiménez al frente. Si se toma como referencia sus 75 partidos en Segunda División, el balance es de 99 goles a favor y 69 en contra. Dato mata relato. La liga de Borja ilusiona al Sporting.n
