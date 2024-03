Marieta ('La isla de las tentaciones') irrumpe mientras Álex tiene sexo con Gabriela: "¿Dónde está mi novio?"

La semana pasada, 'La isla de las tentaciones' finalizó con Marieta irrumpiendo en Villa Playa con la intención de ver a Álex, que en ese mismo instante estaba en una de las habitaciones manteniendo sexo con Gabriela. Una surrealista escena que el programa emitió ayer el completo y que tuvo consecuencias para la concursante, que se quedó sin un privilegio del que sí disfrutaron sus compañeras.

Después de ver diez minutos de imágenes en directo de su pareja, Marieta asaltó la villa contraria para intentar hablar con él. Sin embargo, los chicos y las solteras impidieron que la joven, completamente alterada, entrara en la habitación donde Álex y Gabriela disfrutaban de una noche de pasión. "¿Dónde está mi novio?", preguntaba a gritos mientras intentaban calmarla.

Cuando consiguieron que se fuera, los habitantes de la villa fueron corriendo a la habitación para informar a Álex y Gabriela de lo que acababa de ocurrir. "Acaba de venir tu puta novia", le dijeron al concursante, que estaba bajo las sábanas con su tentadora encima de él. "¿No lo has escuchado?", le preguntaron, a lo que él respondió con un rotundo "no". "Se me ha bajado de golpe", aseguró.

El programa sanciona a Marieta

La organización de 'La isla de las tentaciones' decidió imponerle un castigo a Marieta por saltarse las normas del programa. Durante la hoguera, las chicas pudieron hacer una serie de preguntas a las solteras favoritas de sus parejas, pero ella se quedó sin poder hacerlo.

"No vas a tener derecho a preguntar nada a Gabriela. Solo vas a poder obtener información a través de una pregunta que hará la compañera que tú elijas", le informó Sandra Barneda a Marieta. Ana, que fue su elegida, quiso saber si Álex se había arrepentido en algún momento de mantener relaciones con Gabriela.