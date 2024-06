La ministra Pilar Alegría sufre un contratiempo inesperado durante su entrevista en ‘La mirada crítica’

El programa político ‘La mirada crítica’, en las mañanas de Telecinco, suele recibir la visita o conexión en directo de distintos políticos durante su transcurso, y en el programa de hoy lo ha hecho con la ministra Pilar Alegría, encargada de Educación, Formación Profesional y Deportes, pero durante su intervención ha sufrido una visita muy inesperada.

Durante la conexión que la política del PSOE tenía con la presentadora Ana Terradillos, ha empezado a hacer unos aspavientos que no se explicaban del todo, pues en plano no se podía ver nada. Ha sido entonces cuando la invitada ha explicado que, al hacer el directo en plena calle, había acudido junto a ella una avispa que revoloteaba a su lado.

“Perdón, es que está pasando por aquí una avispa” comentaba la ministra, a lo que la presentadora del espacio de Mediaset respondía rápidamente que “¡Que no le pique, que no le pique! ¡A ver si la vamos a liar y salimos usted y yo en todos los virales!”. “Esto se te hacía viral rápidamente, efectivamente”, comentaba la política del gobierno de Pedro Sánchez.

La entrevista ha continuado con normalidad, pero a la hora de despedirla, la presentadora ha querido recordar el momento, afirmando que “entrevista de alto riesgo, ¿eh? Porque yo soy alérgica a las avispas. A mí, si me pica, me hace un lío, que me río yo”, a lo que, riéndose junto a Terradillos, Alegría decía que “yo alérgica no soy, pero viral, nos hubiéramos hecho virales, desde luego”.