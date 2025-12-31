La cabalgata de Villaviciosa tendrá un séquito de 300 personas y hasta fuegos artificiales: "Será un cortejo grandioso"
La comitiva partirá del polideportivo a las 19.00 horas, pero los Reyes visitarán antes, a las 17.00, las tres residencias de personas mayores
La cabalgata de Villaviciosa contará con una comitiva de 300 participantes y el 5 de enero partirá a las 19.00 horas del polideportivo municipal. El recorrido de los Reyes Magos será el mismo que en años anteriores, iniciando en la calle Víctor García de la Concha un trayecto que se prolongará durante casi dos horas por el centro de la villa con "un grandioso cortejo" que integrarán los miembros de 14 colectivos maliayeses.
La presentación del evento tuvo lugar este martes en el Ayuntamiento, con la presencia del alcalde, Alejandro Vega, el concejal de Festejos, José Antonio Fernández, y representantes de varias de las asociaciones que participan y colaboran.
La comitiva desfilará por las calles Víctor García de la Concha, Marqués de Villaviciosa, Doctor Pando Valle, Plaza Obdulio Fernández, calle del Sol, Plaza Ecce Homo, calle General Campomanes, calle Balbín Busto y Plaza del Ayuntamiento para volver al polideportivo municipal.
Fuegos artificiales
Tras la llegada a la Plaza del Ayuntamiento, los Reyes se dirigirán a todos los presentes desde el balcón de la Casa Consistorial. Después, en torno a las 21.00 horas, habrá una descarga de fuegos artificiales que dará paso a la recepción de sus majestades a los más pequeños de la casa.
En caso de inclemencias meteorológicas, el acto la recepción de los Reyes se trasladará a la plaza de abastos municipal y a la carpa de la calle Mercado.
Este es el programa de actos para la cabalgata, pero Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán antes a la Villa: será sobre las 17.00 horas. A esa hora visitarán primero las tres residencias de personas mayores del municipio, para acompañar y llevar unos regalos a los residentes. Después, dará comienzo el desfile por las calles de Villaviciosa.
Navidades inclusivas
El Ayuntamiento de Villaviciosa destaca que, por quinto año consecutivo, se pone en marcha el protocolo "Navidades inclusivas", impulsadas por la Asociación Pro-Personas con Discapacidad "Raitana", que trabaja para "visibilizar, normalizar y atender la diversidad funcional" y que todas las familias puedan disfrutar por igual de las fiestas navideñas.
El protocolo establece medidas como contemplar un recorrido adaptado o reducir los tiempos de espera dando prioridad en la fila, así como controlar puntualmente el aforo de las atracciones. Este proceder se extenderá a las actividades de mayor participación infantil, como la recepción real o el Salón de Navidad, del 2 al 4 de enero en la plaza de abastos maliayesa.
