¿Aún no estás de vacaciones? Estos son los mejores estrenos de julio para pasar el verano

Hoy empieza la ansiada operación salida. Esa fecha en la que con las maletas hechas, los más afortunados ponen rumbo a un destino más o menos lejano o paradisíaco para desconectar y disfrutar de una más que merecidas vacaciones.

Sin embargo, si eres de los que aún tiene que quedarse en casa sin poder pillar días libres, no te preocupes porque las plataformas de streaming vienen cargadas de interesantes estrenos tanto de series como de películas, para que este verano no te aburras.

Netflix, Movistar + o Filmin son algunas de las plataformas que te traen las novedades audiovisuales que no te puedes perder.

How to Have Sex, Filmin, 12 de julio

Hay dos clases de personas en este amplio mundo: las que pasan de las pelis y series adolescentes y las que se lo gozan máximo. Y tú entras a tope en este último grupo. Que si Sex Education. Que si Los rompecorazones. Que si Élite. Y el segundo viernes del mes te llega calentita a casa una nueva perlita del género: How to Have Sex, una película de apenas una hora y media que cuenta los escarceos con el alcohol, con la fiesta y con el sexo de tres adolescentes británicas que se van de vacaciones. Y tú ahí en el sofá maldiciendo el calendario. Tranquilx: ya queda menos para que te llegue a ti y la espera se te hará una pizca más corta con cintas como esta. Mucho drama y mucha intensidad.

El Decamerón, Netflix, 25 de julio

Esta serie es una buena incógnita. Por un lado, porque lleva a la pantalla el retrato que el literato italiano Giovanni Boccaccio realizó de una Florencia arrasada por la peste en el siglo XIV a través de relatos y novelas cortas condensadas su El Decamerón. Por otro lado, porque su creadora, Kathleen Jordan, tiene muy poquita cosa hecha en la que basarnos para medir su calidad. Y, por último, porque las obras ubicadas en la Edad Media suelen tener un nivel muy dispar. En cualquier caso, el tráiler engancha y mucho porque se la ve una serie descarada, libre, guarra y con mucho toque popero. Fijo que te pones el primer episodio. El resto ya veremos.

Boiling Point, Movistar+, 3 de julio

Al director Philip Barantini le mola la cocina. De eso no hay duda. Es el creador de la divertidísima película Hierve, protagonizada por Stephen Graham, y también de esta serie británica dirigida a pachas con la directora libanesa Mounia Akl, también en torno al mundo de la hostelería. En concreto, Boiling Point narrará los intentos de una chef, Carly, y su equipo, por sacar adelante un nuevo restaurante. ¿Viste The Bear? Pues aquí vas a tener otra muestra más de lo que complicada que es la hostelería y de la amabilidad con la que deberíamos comportarnos en un restaurante. Ah, y Stephan Graham también está en el reparto. No se pierde un guion con sartenes.