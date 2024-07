Bailar o no bailar cuando sales de fiesta: esta es la cuestión que enfrenta a millennials y a zetas

Si te gusta salir de fiesta, lo normal es que te hayas cruzado en más de una ocasión con un ambiente apagado en el que nadie baila ni canta. A no ser que empiecen a colarse grandes temazos, hay fiestas que son realmente bajonera, y una de ellas se acaba de hacer viral en TikTok, acompañada de una crítica a la Generación Z. La chica que grababa era una Millennial que no entendía por qué todos los jóvenes que había allí no lo daban todo.

Lo cierto es que el vídeo es como poco llamativo: varios grupos de personas llenan la pista de baile, pero no se mueven ni lo más mínimo. Entrar en un sitio como ese debe de resultar chocante para aquellos que esperan pasar la noche en un ambiente divertido. Es probable que la selección musical tenga parte de la culpa en todo ello, pero no se puede negar que a los asistentes a esa fiesta les faltaba un pocode vida.

Aunque muchos Millennials han acusado a la Generación Z, en general, de no tener espíritu fiestero, muchos han respondido que este tipo de ambientes no son nada habituales, ni siquiera cuando los jóvenes son mayoría. Por lo general, la juventud viene acompañada de cierta timidez y pudor, debido al miedo a ser juzgado por otros, y llega cierta edad en la que esos miedos se evaporan. Pero con buena música lo normal es que todo el mundo baile y se lo pase bien, sin tener en cuenta si eres Millennial o Zeta.