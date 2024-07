Mezclar, combinar e improvisar: las claves que debes tener en cuenta para decorar tu casa

A la generación Z no paran de atribuírsele etiquetas. la última la de cre-activos. En palabras del escritos Francesco Morace, . “Representan la primera verdadera generación con un modo de vida multitask y multiplayer. Son testigos y partícipes del auge de la web: podemos llamarla la primera generación w.w. donde el significado del acrónimo se convierte en ”ganamos en todo el mundo".

La vida se entiende como un laboratorio permanentemente abierto a posibilidades inesperadas. El espacio doméstico (casi siempre en casa de los padres) forma parte de esta dimensión de lo cotidiano", cuenta el autor.

Teniedo en cuenta esta forma de pensar, a la hora de plasmarlo en la decoración del hogar se observan estas tendencias.

Lo opuesto al más es más es aburrido

Cuttlercore / LNE

El cluttercore al que se ha convertido recientemente incluso Marie Kondo es la única forma de contar todas las facetas de uno en la vida social o en directo. Ya sean pilas de manga, montañas de zapatillas, guitarras o cromos de Pokemon, la habitación estará invadida de objetos que representan los nichos en los que se reconocen. La cadena Hilton ha descubierto incluso que a esta generación no le gustan las puertas de los armarios, sino todo lo que está a la vista.

Vive tu vida como si estuvieras dentro de un videojuego

Sala gamer / LNE

Ninja, uno de los streamers más famosos del mundo, declaró que cada día que no está en casa en streammare pierde 70 mil dólares. Así que resígnate, más teniendo en cuenta que hay toda una colección de IKEA al respecto, y que la serie que acabas de ver, The Last of Us, está inspirada en un juego, entonces no hay vuelta atrás. En lugar de ignorar esta pasión, construyamos una estación de trabajo razonada y ergonómica, pongámosle una luz anular, unos leds rgb y tal vez unas ‘nanohojas’".

Mezcla como forma de expresión

Salón eclectico / LNE

En el mundo de la decoración se suele decir que nunca hay que comparar una habitación entera en un showroom o de una sola marca. Hay que dar a la generación Z la oportunidad de expresar sus gustos y pasiones, aunque quieran combinar una cama de hierro forjado con un escritorio de los 90.