New El Corte Inglés se convierte en el nuevo patrocinador oficial del Festival Boombastic

New El Corte Inglés se convierte por primera vez en patrocinador oficial de Boombastic en los tres eventos musicales que comprende este certamen que se darán cita en Gran Canaria, Asturias y la Costa del Sol entre los meses de junio y julio.

Este Festival se encuentra muy vinculado con la comunidad de la Generación Z, y precisamente el concepto New, con una actitud fresca, optimista y llena de energía, se dirige a esa Gen Z que reescribe los códigos de la cosmética, la moda, la tecnología y el deporte. New engloba las marcas y los productos que rodean a esta generación.

New El Corte Inglés se suma a esta experiencia con Boombastic en eventos que conectan la mayor comunidad de la Gen Z con la música en tres enclaves que han alcanzado aforos diarios que oscilan entre los 25.000 en Gran Canaria, los 30.000 en la Costa del Sol y los 60.000 en Asturias en la última edición.

La primera de las citas de la cuarta edición del Festival Boombastic será en Gran Canaria el 20 y 21 de junio; la segunda en Asturias, del 17 al 19 de julio y la tercera en la Costa del Sol, del 24 al 26 de julio. En todos los festivales habrá activaciones de New El Corte Inglés. Además de presencia en el programa Boombastic TV x Vaya Vaina & Anthonyby10 by New.

El Corte Ingles venderá entradas para las tres citas de Boombastic con un 30% de descuento en todos sus canales físicos de centros comerciales, Agencias de Viajes de El Corte Ingles, así como en el canal online, web y app de El Corte Inglés.