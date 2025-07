El panorama musical actual es muy variado, gracias a la gran cantidad de estilos y tendencias que van surgiendo con el paso del tiempo. Cada vez nos vamos interesando más por culturas que son diferentes a la nuestra propia en todos los sentidos, y eso incluye el interés por su música.

El Kpop siempre ha existido, pero no ha sido hasta hace unos años que realmente pegó un gran salto en la industria musical mundial. Sin embargo, son muchas las personas que se muestran reticentes a escuchar sus canciones, debido a la gran cantidad de prejuicios que existen alrededor de los idols y su fandom.

Esta película, aunque no te guste el Kpop, no te la puedes perder. Y es que aunque no estés habituado a escuchar música en coreano, "Las guerreras K-pop" hará que no te puedas sacar su música de la cabeza.

La película llegó el pasado 20 de junio a Netflix y, desde entonces, se ha convertido en un verdadero fenómeno en las redes sociales, ya sea entre fans habituales del Kpop como entre fans del mundo del cine. Y es que se trata de un gran filme que captura la esencia de este mundillo a la perfección y que hace entender lo que en realidad hay a su alrededor.

La historia de HUNTR/X

Rumi, Mira y Zoey son las protagonistas de esta historia, quienes forman parte del grupo más famoso de Kpop del momento. Sin embargo, su deber va mucho más allá de cuidar a sus fans a través de la música y de dar conciertos. Su verdadero propósito es acabar con todos los demonios que merodean por el mundo con el objetivo de llevarse las almas de los seres humanos, pues con sus melodías pueden crear una barrera inquebrantable entre el mundo de los humanos y el reino de los demonios.

Esta es la película de Netflix que no te puedes perder: animación con una banda sonora que no te podrás sacar de la cabeza / NETFLIX

Cuando están a punto de lograr su cometido, aparece en el panorama musical el grupo Saja Boys, una boyband absolutamente irresistible para la gente formada por demonios disfrazados de humanos. Su objetivo es evitar que se consagre el Honmoon, que convierte la barrera en una dorada que expulsará para siempre a los demonios.

En apenas 135 minutos de duración, la película consigue hacerte reír, gracias a los grandes toques de humor que presenta, estar en tensión por el "qué pasará", emocionarte por el guion y, además, empatizar con cada uno de los personajes que aparecen en pantalla.

Un guiño a la realidad

Además, si eres fan, la película es, sin duda alguna una caricia para el corazón. Esto se debe a la gran representación de los fans que aparecen a lo largo de la animación, incluidas sus emociones y la diversidad dentro de cada uno de ellos.

Por otro lado, está la representación de los idols de la vida real en la película. Aunque los grupos son inventados, ambos tienen una clara inspiración. Muchos de los seguidores del Kpop y del filme han encontrado varias similitudes entre los Saja Boys y boybands como ATEEZ, Stray Kids, Tomorrow X Together, Monsta X, BTS y BIGBANG.

La girlband TWICE ha participado activamente en la película, pues una de las canciones de la banda sonora original está cantada por tres de sus integrantes: Jihyo, Chaeyoung y Jeongyeon. Cabe destacar que la directora Maggie Kang confirmó que su equipo se inspiró en otros grupos además de las mencionadas TWICE, como ITZY y BLACKPINK.