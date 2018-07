"Pasó lo que tenía que pasar por cómo era ella, esa chica no está bien", llora la expareja del fallecido

"Pasó lo que tenía que pasar por cómo era ella. Esa chica no está bien, es muy problemática". A Milagros Santirso se le vino el mundo encima en la mañana del martes. Su expareja, Miguel Ángel Suárez "Míchel", "un hombre que de bueno, era tonto", había sido asesinado, supuestamente, por su actual novia. "Espero que esa mujer no salga nunca más de la cárcel. No hay derecho a lo que ha hecho", lloraba ayer.

"Miguel era un hombre muy desprendido. Era un cacho de pan. Estaba un poco perdido por el alcohol, pero era muy bueno", recordó ayer la que fue su novia durante casi una década, y con la que convivió durante buena parte de ese tiempo. "Todavía nos seguíamos viendo alguna vez. Teníamos muy buen trato", recordó Santirso. Precisamente, los celos que generaba a Ana María García la buena relación entre ambos es unos de los principales móviles del crimen de Lugones que ahora se investiga.

La amistad entre ambos era tal, que hace un par de semanas el fallecido figuró como avalista en un contrato de alquiler de un apartamento en Oviedo del que Santirso es titular. "Los dos parecían muy agradables y el resto de vecinos también tenía la misma impresión", explicó el propietario de la vivienda, en la zona de El Cristo, "aún consternado": "Es increíble lo que cambia la vida en cuestión de segundos".

Orden de alejamiento

Aunque como describe la propia Santirso el grueso de los casi diez años de la relación habían sido "muy buenos", Suárez tenía una orden de alejamiento sobre ella. "Fue por una pelea en común que tuvimos hace tiempo. Ya estaba todo solucionado", aseguró sobre la orden judicial, que quebrantaba "por mutuo acuerdo". "Nos seguíamos viendo", abundó.

El funeral por Suárez tendrá lugar hoy a las 12.00 horas en la iglesia parroquia de Villardeveyo (Llanera). Tras el sepelio se le dará cristiana sepultura en el cementerio parroquial. Suárez, nacido y criado en Villabona, aunque residente en Lugo de Llanera, deja dos hermanas y un hermano -tenía otro, Manuel, ya fallecido.