Paula Echevaría ha dado comienzo a sus esperadas vacaciones. La actriz ha elegido el pueblo de Sancti Petri en Chiclana de la Frontera para desconectar unos días acompañada por su hija Daniella.



A pesar de haber estado disfrutando de un verano de lo más animado refrescándose en la piscina y asistiendo a conciertos con Miguel Torres como el de Luis Miguel, Paula aún no había logrado escaparse de vacaciones con su pequeña.





Junto a su hija de diez años posaba para sus redes sociales en una preciosa foto donde la mirada entre madre e hija lo dice todo. Para Paula, Daniella lo es todo y es que solo hay que ver el cariño y la atención que le dedica a su pequeña. La complicidad entre ambas es tal que hasta han decidido combinar sus looks. Paula luce un mono largo muy relajadoPero esta foto, como la mayoría de las que publica Paula, no ha estado exenta de polémica. Esta vez los followers le achacan que utilice a su hija para hacer publicidad de moda infantil.Estos días de desconexión le vendrán de maravilla a la actriz ya que últimamente no está pasando por su mejor racha. Con el comentario que molestó tanto a Joaquín Cortés, las constantes noticias de su exmaridoy las críticas negativas que recibe en su Instagram, no hay día en el que Paula no se vea envuelta en alguna de estas polémicas.