Un OktoberOviedo muy musical

Todos aquellos amantes de la cerveza están de enhorabuena, pues arranca una de las celebraciones más esperadas y refrescantes del verano. La gran fiesta de la cerveza de Asturias llega a Oviedo, concretamente a la Plaza del Conceyín, La Corredoria, del 20 al 29 de julio a partir de las 19.30 horas y hasta el cierre.

Durante el festival se podrá disfrutar de una gran selección de cervezas, gastronomía típica alemana, música, juegos, concursos, buen ambiente y mucha diversión. Una mezcla de ingredientes que, junto a la cerveza como elemento esencial, hará que los asistentes disfruten de unas jornadas únicas que ya son tradición.

Y es que la cerveza es un producto que suele triunfar en todas las fiestas y ambientes, ya sea en familia, con amigos, o en festividades de diferente tipo; en bodas y bautizos o ante un partido de fútbol, no importa la razón si el objetivo es compartir un buen rato con una bebida refrescante entre manos. Con sabor amargo, rubia o tostada, la cerveza se fabrica con granos de cebada u otros cereales y tiene su origen en Alemania.

En la Baja Edad Media se originó la costumbre de cocer el mosto con flores de lúpulo y a partir de ahí lo demás es historia, hasta llegar a la cerveza tal y como hoy la conocemos. El hecho es que no hay mejor idea que acompañar la cerveza con buena compañía, comida o música de nuestro gusto. O, por qué no, todo ello a la vez. El OktoberOviedo brinda la oportunidad de conjugar todos estos elementos durante los próximos días en una combinación que promete no defraudar a los asistentes.

Este año el programa del Oktober viene cargado de novedades y buenas noticias, una de ellas es que habrá música en directo desde las 19.30 horas y hasta las 20.00. Música y cerveza, como decíamos, suelen hacer buenas migas, y este año los interesados en acudir al OktoberOviedo podrán escuchar un concierto mientras disfrutan de una gran cerveza. Por otro lado, las novedades no impedirán que los característicos Dj´s del OktoberOviedo vuelvan a amenizar estos días de diversión.

Entre los conciertos se encuentran el del grupo "Time is an Ocean", previsto para el martes 24; la actuación del grupo "La Versión de los Hechos", que tocará el miércoles día 25; "Gil and Him", que actuará el jueves 26; el grupo "Leomdebuda", previsto para el viernes 27, y "Plastic Soul", que podrá verse en directo el próximo domingo 29 en La Corredoria.

Otra de las novedades más originales de la edición de este año es el "desafío hot dog", una prueba a contrarreloj en la que los participantes deberán comerse la mayor cantidad posible de perritos en tan solo minutos. Será mejor llevar el estómago vacío y dejar la cerveza para después saciar la sed, pues ganador será el que más hot dogs pueda comer.

El OktoberOviedo brinda una buena oportunidad para disfrutar, solo o en compañía, de uno de los eventos más refrescantes del verano asturiano, sin dejar de lado la gastronomía, la buena música, los juegos y concursos.