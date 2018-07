Tras el esfuerzo de los concursantes gala tras gala, ´Bailando con las estrellas´ llegó a su fin con David Bustamante, Patry Jordán y Manu Sánchez disputándose el gran premio que finalmente recayó en las manos de la pareja formada por David Bustamante y Yana Olina.



David Bustamante y Yana Olina, ganadores de ´Bailando con las estrellas´



Sin lugar a dudas David Bustamante ha sido el gran triunfador de este programa y es que, además de hacerse con el premio, el cántabro también ha encontrado a la mujer con la que compartir su día a día. Aunque por el momento ninguno de los dos ha confirmado públicamente su historia de amor, lo cierto es que el feeling y el cariño entre ellos ha traspasado la pantalla, tanto es así, que incluso David ha viajado con Yana hasta San Vicente de la Barquera.





Manu Sánchez y Mireia nos demuestran su buena química sobre el escenario con el tema 'A lovely night' en free style, ¿no os encanta verles bailar? ?? https://t.co/zvz46SNbHN #BailandoFinal pic.twitter.com/fF6F6YxKPw — La 1 (@La1_tve) 24 de julio de 2018

???? Y los ganadores de #BailandoFinal son? David Bustamante y Yana, ¡enhorabuena! ?? ?? ???? Así ha sido el gran momento de la final ??https://t.co/zKkIfg75dO pic.twitter.com/NIVMcnVMCK — TVE (@tve_tve) 24 de julio de 2018

El cántabro reconoció que ´Bailando con las estrellas´ le ha servido para quererse más

Miriam, de OT, se subió al escenario para cantar su single ´Hay algo en mí´

En esta ocasión, David y Yana se estrenaron sobre el escenario con una de las canciones más conocidas de la historia y es que juntos se atrevieron con el porté de la canción ´Time of my life´ de Dirty Dancing. Tras la actuación, Bustamante volvió a hy es que puso su nombre en uno de los zapatos de baile al igual que la pasada semana hizo con su hija Daniella.Como no podía ser de otra forma, los finalistas contaron con el apoyo incondicional de todos sus compañeros y es que sin duda alguna han formado una gran familia con una relación de lo más especial. A lo largo de la gala uno a uno fueron recordando sus actuaciones y algunos de los momentos más divertidos de su paso por el programa.Para su segundo baileel mismo con el que se estrenaron por primera vez sobre el escenario del programa en la primera gala. Al igual que sucedió el primer día, la pareja volvió a recibir la enhorabuena y las felicitaciones de los miembros del jurado que destacaron la profesionalidad y la evolución del cantante con el paso de los programas.En el baile de exhibición, el último de la noche, David Bustamante optó por hacer un despliegue de todo lo aprendido durante el programa con una combinación de diferentes estilos donde demostraron que la química entre ellos ha ido creciendo con el paso de las semanas. De lo más nostálgico,y creer más en él mismo y es que hay que recordar que el cántabro estaba atravesando un complicado momento desde que se hizo pública su separación de Paula Echevarría.El punto de humor a la noche lo pusieron Roberto Leal, David Bustamante y Manu Sánchez y es que prepararon un rap de lo más original autodenominándose con el nombre de ´Los Peores´. La parte musical llegó de la mano de Miriam, de Operación Triunfo, que se subió al escenario para interpretarY si hay algo hay en él es en David Bustamante que reconoció haber resurgido como el Ave Fénix.¡Enhorabuena a todos!