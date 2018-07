El OktoberOviedo trae conciertos y cerveza a la capital asturiana

El OktoberOviedo se encuentra estos días en pleno funcionamiento. La gran fiesta de la cerveza, que se celebra en la Plaza del Conceyín de Oviedo, en La Corredoría, comenzó el pasado viernes 20 de julio y se prolongará hasta el próximo domingo día 29. Cada jornada abre a las 19.30 horas para ofrecer al público la mejor cerveza. Pero no solo de bebida se trata cuando hablamos del OktoberOviedo. Durante el festival, los asistentes también podrán disfrutar de gastronomía típica alemana, música, juegos, concursos y buen ambiente.

Se trata de ofrecer un paquete completo de atractivos que resulten idóneos para un público deseoso de animarse y aprovechar el tiempo de ocio en estos días de verano asturiano. Llueva, nieve o salga el sol, los asistentes podrán beber en el OktoberOviedo la mejor cerveza, un producto que triunfa en todos los ambientes y es oportuno tanto para celebrar una ocasión especial como para simplemente pasar un buen rato con amigos.

Este año, como novedad, se celebra el "desafío hot dog", una prueba a contrarreloj en la que los participantes deberán comer cuatro perritos calientes, patatas fritas y una jarra de cerveza sin alcohol o agua en tan solo unos quince minutos. Para participar es necesario abonar 10 euros de inscripción. El desafío viene celebrándose desde el martes 24 y durará hasta mañana día 27, a las 21.00 horas. La final tendrá lugar el domingo 29 a las 21.00 horas y participarán los que mejor tiempo hayan obtenido en las rondas de la semana. El ganador de esta gran final podrá conseguir un abono del Real Oviedo.

Y para amenizar el ambiente, el festival viene cargado de música. Y es que no hay nada como hacerse con una buena bebida mientras escuchamos ya sea nuestro cantante favorito o un concierto de un nuevo grupo por descubrir. Cualquier es buena excusa para distraerse de la rutina. Tras las actuaciones los pasados días de los grupos Time is Ocean, Pablo Valdés y Gil and Him, hoy jueves 26 se subirán al escenario La Versión de los hechos a las 19.45 y mañana a la misma hora Leomdebuda. La versión de los hechos nace en 2013, y como grupo de versiones interpretan clásicos del pop y rock español, británico o americano, soul, jazz€ Mientras que Leomdebuda es una banda que lleva cieciséis años haciendo canciones con influencias del rock, el blues y el pop español de los años 80 y 90, aportando un estilo muy personal.

El próximo domingo le tocará el turno a Plastic Soul. Se trata de un grupo gijonés de rock, formado en 2016, con influencias del rock clásico de los 60 y 70. Han tocado a lo largo y ancho de la geografía asturiana y presentan un directo que abarca tanto versiones como temas propios. La banda promete traer música y diversión a los presentes, dos ingredientes perfectos para mezclar con la bebida reina de todas las fiestas. Una bebida cuyo origen procede de la Baja Edad Media, momento en que se generó la costumbre de cocer el mosto con flores de lúpulo y que no ha dejado de evolucionar hasta hoy. Sin duda, un producto con tradición que continúa triunfando y cuyo futuro no deja de ser prometedor. El mejor escenario para celebrarlo; el OktoberOviedo.