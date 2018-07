Durante estas semanas, hemos hablado de instalaciones, envolvente de edificios, energías renovables, incluso de importantes ayudas por parte de la administración para este tipo de actuaciones.

Hemos visto que lo conveniente es ponerse en manos de profesionales que nos prescriban la solución más adecuada y no aplicar una receta general. Pero sí hay tres puntos comunes que debemos tener claro a la hora de hablar de eficiencia energética en edificios:

1. Evitar que el edificio pierda energía, es decir "protegerle" con un buen abrigo. Las fachadas, cubiertas, ventanas y vidrios, así como la unión entre todos estos elementos (los llamados puentes térmicos) deben garantizar que el edificio no pierda energía. De nada nos sirve instalar un sofisticado sistema de energías renovables, si luego las pérdidas por mala ejecución, deficiente aislamiento o puentes térmicos mal resueltos nos llevan a un consumo excesivo. No debemos olvidar que la energía más barata es aquella que no se consume.

2. Contar con una instalación eficiente y adecuada a cada caso. Es decir, gestionar de forma eficiente las instalaciones de modo que nos aporten el máximo rendimiento con el menor consumo de energía, ya sea ésta de origen fósil (gas, gasoil, carbón) o renovable. En éste último caso existen en el mercado posibilidades tecnológicas diversas: solar, biomasa, geotermia, eólica, aerotermia, cogeneración€ planteándose habitualmente cual es la más adecuada.

3. Viabilidad económica de las propuestas. La eficiencia energética consiste en garantizar el confort de sus habitantes, a un coste razonable. No es nada eficiente prescribir una instalación de última generación en energías renovables si su amortización superará con creces la vida útil del edificio. Como tampoco es eficiente sobreaislar la envolvente para luego abrir enormes ventanales con orientación Oeste, de modo que acabe siendo imprescindible una instalación de aire acondicionado en un clima como el de Asturias, por muy renovable que sea la energía que utilice esa instalación.

Es necesario pues, que las medidas para el ahorro y la gestión energética estén proyectadas y gestionadas por verdaderos especialistas que consigan reducir el consumo energético aplicando criterios de explotación adecuados a las necesidades y asegurando el cumplimiento técnico-legal de las mismas.

Para saber lo que podemos ahorrar, es importante conocer y medir lo que consumimos, es muy difícil mejorar algo que no podemos medir. Optimizar el consumo de una edificio requiere saber cómo funciona en su día a día y adecuarlo en todo momento a las cambiantes condiciones meteorológicas y a los distintos patrones de consumo de cada vivienda; no demanda lo mismo un edificio con familias en edad laboral que están fuera durante el día, que otro edificio habitado por personas mayores que habitualmente están en casa, o en los casos más habituales, un edificio donde conviven ambos patrones.

Una instalación correctamente monitorizada envía cada día a la central, datos para actuar sobre ella, permitiendo modificar parámetros de funcionamiento que optimicen su rendimiento, controlar averías, obtener consumos, etc. En definitiva, adecuar su funcionamiento a las necesidades de cada edificio.

Pero cuidado, de nada sirve monitorizar las instalaciones si luego no se leen los datos o peor aún, no se sabe o no interesa interpretar esos datos. Las empresas de servicios energéticos son las primeras interesadas en monitorizar adecuadamente las instalaciones. Su modelo de negocio, habitual en los países del Centro y Norte de Europa, les obliga a garantizar los ahorros por contrato.

Uría Ingeniería de Instalaciones, fue la primera empresa asturiana acreditada ante el IDAE como empresa de servicios energéticos.