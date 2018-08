El selfie más valioso de Gloria

"Le he visto bien, super amable. Me he hecho una foto con él y he llorado todo lo que tenía que llorar. Justo ha sido conocerle y publicar su adiós en las redes sociales". Así relata Gloria Gómez, monitora de autoescuela y educadora social madrileña, aficionada a la Fórmula 1 y fan incondicional de Fernando Alonso, uno de los momentos de su vida: el día que conoció al piloto. Ese día fue ayer. Y fue ayer minutos antes de las cinco de la tarde, la hora elegida por el ovetense para anunciar su renuncia a la F1.

Ocurrió en el museo que el asturiano tiene en La Morgal (Llanera). Allí se plantó Gloria recién llegada de Madrid. Fue, dice, la última persona que vio al piloto ovetense antes del anuncio.

Allí, en el circuito, la jornada se vivió con relativa normalidad. En boca de casi todos, la noticia.

"Pienso que todavía le queda mucho por delante y aunque no sea en la Fórmula 1 será en otras modalidades", dijo Javier Paradas, padre de una familia sevillana seguidora del piloto. "Estaba hasta las narices de andar en triciclo", intervenía José Luis Alberdi. Otro de los aficionados, Daniel Álvarez, deseaba que algún día su hijo, corredor de karts en el circuito, llegue tan lejos como lo hizo Fernando Alonso. También se dejó ver por el Museo de Fernando Alonso su padre, José Luis, vaqueros y polo granate, que reconocía respaldar todas las decisiones que tome su hijo, aunque esta última no esté motivada tanto por los últimos años como sí por afrontar nuevos retos.

El arranque en La Manjoya.

A pocos kilómetros de allí, en La Manjoya (Oviedo) donde Alonso dio sus primeros pasos, había un circuito que hoy ya no está. Circuito construido por su padre. Allí, Alonso pasaba sus veranos y le daba al acelerador. Ahora, toda esa instalación está bajo la maleza y la mayoría de las pequeñas casas antiguas fueron sustituidos por bloques de nuevos de edificios. Sin embargo, todavía hay muchas personas que recuerdan la infancia de un Fernando Alonso que, ya desde pequeño, demostraba un talento especial que lo terminaría llevando a hacer historia.

De ese complejo deportivo de La Manjoya sobrevive, a unos metros de dónde estaba el original, el bar. En la barra se encontraba ayer Pelayo Benítez "Caco", que pasó mucho tiempo de sus años de niñez con él: "Pasaba los veranos aquí y jugábamos al fútbol, hacíamos yincanas y esas cosas. Lo único que su padre lo llamaba siempre a las seis de la tarde para ir al circuito a que diera vueltas unas dos o tres horas diarias". "Caco" recuerda a Alonso como una persona muy parecida a la actual: "Muy competitivo. Yo le gané en un par de yincanas y recuerdo que hasta lloraba del enfado por perder". Nicanor Alonso, un vecino del barrio, recuerda a "Ferni", como así lo llamaban por la zona, como un niño "trasto y cabezón" pero con un talento especial: "Desde que comenzó a ir a los circuitos se veía que era un ganador, cuando quedaba segundo pegaba patadas al coche".

"Corría aquí con un kart estilo McLaren, naranja y blanco, que era la envidia de todos los niños y en el que al principio solo dirigía porque no llegaba ni al acelerador", recuerda "Canor". Fernando Alonso se despide, al menos de momento, de la Fórmula 1, pero La Manjoya no olvidará a su "Ferni" y lo seguirán apoyando compita dónde compita. "Caco" lo tiene claro: "En mi bar, cualquier carrera que corra Fernando y se televise, no dudes que se pondrá".