"Tranquila, que no le haremos nada", calmó uno de los ladrones a la abuela

"Tranquila, que no le haremos nada", calmó uno de los ladrones a la abuela

De los cuatro encapuchados que asaltaron la casa familiar del lagarero Sabino Menéndez, había uno mucho más blando que el resto. "Tranquila, tranquila, que no vamos a hacerle nada", intentó calmar el ladrón "más delgadín y pequeño" a la abuela, Enedina Vallina (92 años), en pleno robo. Incluso el caco acompañó a la hija de la anciana -a su vez mujer del industrial de Fano- a por un vaso de agua y una pastilla a la cocina para sosegar a la nonagenaria, a la que sólo le ataron las piernas. Las manos se las dejaron libres, tras pedir ella que no le apretasen fuerte la cinta. Fue así cómo pudo ayudar a su hija, su yerno y su nieta, todos ellos amordazados de pies y manos. Los otros tres asaltantes eran, a diferencia del cuarto, unos "mozos tremendos", y así lo han contado estos días las víctimas a sus vecinos.

Tras la pesadilla vivida la noche del viernes, los Menéndez sólo quieren "tranquilidad" y pasar página. No ocultan, sin embargo, a ningún vecino el angustioso atraco y relatan con normalidad la escasa media hora de temor vivida dentro de su propia casa. "Todo pasó muy rápido", confesaron a conocidos. Los cuatro ladrones sorprendieron a la familia en torno a las 23.20 horas del viernes. Se colaron por una ventana abierta en la terraza tras saltar sin mayores esfuerzos el muro que separa la finca -donde se encuentra también el llagar- y la iglesia parroquial de Fano. Iban armados con una navaja y una barra metálica.

En ese momento, Sabino Menéndez descansaba en su dormitorio y pensó que quienes le despertaban en la cama eran algunos de sus seis nietos. Justo esa tarde habían estado en casa. Pero al abrir los ojos se encontró con dos encapuchados, obsesionados con llegar hasta la caja fuerte. Mientras, los otros dos cacos retuvieron a su mujer Enedina García y a su suegra Enedina Vallina -hermana y madre, respectivamente, del presidente de la ingeniera gijonesa TSK, Sabino García-, que se encontraban en el momento del asalto en el salón viendo la televisión. La hija del empresario, Lucía Menéndez, ahora al frente del llagar junto a su hermano Gerardo, estaba durmiendo en su habitación. Según confesó a vecinos, se levantó "de un salto" de la cama al oír el grito de su madre. Pensó que le había pasado algo a la abuela.

Nada más lejos de la realidad, porque la anciana fue finalmente la que consiguió soltar a todos tras la huida de los ladrones. No obstante, la nonagenaria vivió momentos de especial agitación, por lo que el caco más compasivo intentó calmarla asegurándole que no le harían nada. Es más, a ella no le ataron las manos, como sí hicieron con el resto.

La abuela se emocionó el lunes en la concentración de apoyo que los vecinos celebraron a las puertas de la finca, en la explanada de la iglesia de Fano. Junto a su nieta Lucía y su hija Josefina dió las gracias por el apoyo y el cariño. A pesar de lo sufrido, la abuela no quiere cambiar ni por unos días su casa de Fano por la de su otra hija en Noreña. Quiere estar en la parroquia donde los Menéndez son tan queridos. Enedina Vallina visita todos los días en Cabueñes a su hija, que tuvo que ser hospitalizada el sábado fruto de la agitación que le producía recordar el robo. A la mujer le angustia tener que volver a su casa.