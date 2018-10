En noviembre, Gijón suena al mejor jazz

En un par de días comienza noviembre, un mes con sonido propio en Gijón, ya que durante las próximas semanas podrá disfrutarse del mejor jazz en diversos escenarios de la ciudad. Con el teatro Jovellanos como núcleo central, la nueva edición del Festival Jazz Gijón, que se desarrollará del 8 al 11, tendrá también como sedes secundarias al Ateneo de La Calzada y el Centro de Cultura Antiguo Instituto. Tres emplazamientos que acogerán las actuaciones de destacados artistas nacionales e internacionales como Seamus Blake, Carmen Souza, "Viajeros del Swing" o "Portico Quartet". Pero esto no termina aquí. Esta edición de Jazz Gijón se alarga en el tiempo e incluirá, hasta final de mes, muchos más conciertos en salas, cafés, etcétera. Gracias al programa "Jazz en la ciudad", puesto en marcha con la colaboración del Colectivo Asturiano de Jazz, en las próximas semanas habrá cerca de cuarenta actuaciones, de entrada libre, en diferentes establecimientos hosteleros.

Las actuaciones de los cinco "platos fuertes" del programa de Jazz Gijón serán en el Jovellanos. Las abrirá, el 8 de noviembre, a las 20.30 horas, el saxofonista y compositor neoyorquino Seamus Blake, reconocido como uno de los mejores exponentes actuales del jazz, cuya música es apreciada por su sofisticación y sus audaces improvisaciones. El día 9, a la misma hora, se subirán al escenario los británicos "Portico Quartet", una banda imposible de precisar. Su mezcla de ecos de jazz, música electrónica, música ambiente y minimalismo los llevó a crear su propio sonido cinemático singular a lo largo de tres álbumes de estudio: "Knee-Deep in the North Sea" de 2007; "Isla" en 2010 y "Portico Quartet" en 2012. En agosto de 2017 grabaron su cuarto álbum de estudio: "Art In The Age Of Automation".

El sábado 10, a las 20.30 horas, actuará la portuguesa Carmen Souza. Elegida por el Music Jazz Critics Poll NPR (Radio Nacional Pública EE UU) como una de las "Best Jazz Singers", posee una voz difícil de describir. Recuerda a Nina Simone y también a Billy Holliday, a Sarah Vaughan y a Carmen McRae, así como a Joni Mitchell, con un punto de Rickin Lee Jones. Si algo ha demostrado esta cantante y compositora lisboeta es que ha asimilado y transformado por completo éstas y otras influencias, y las ha potenciado con su propio vocabulario.

El domingo 11, habrá doble sesión en el Jovellanos. A las 12.00 horas, "Viajeros del Swing" ofrecen un apasionante y divertido recorrido musical teatralizado en el que se conocerá en primera persona los instrumentos protagonistas de la época en la que nació el jazz. A las 20.30 horas, Federico Lechner y el "Mapi Quintana Quartet", cerrarán las actuaciones ofreciendo su versión personal del "West Side Story" de Bernstein y Sondheim, a través de la improvisación y el jazz actual. El precio de las entradas para los tres primeros conciertos es de 18 euros y para los dos últimos, 5 y 12 euros, respectivamente.

A estas actuaciones ha de unirse la del trompetista canario Natanael Ramos, quien ha obtenido el primer premio del Certamen Nacional de Composición y Arreglos de Big Band de la SGAE, quien estará el 14 de noviembre, a las 20.00 horas, en el Antiguo Instituto. El precio de la entrada son 3 euros. Por su parte, el Ateneo de La Calzada acogerá el día 7 la actuación de "Buen Suceso", banda que utiliza el jazz como lenguaje musical vehicular para adaptar y mostrar una selección de grandes canciones de una forma íntima y profunda. Les seguirán "Viajeros del Swing", el 15 de noviembre; "João", formación marcada por la improvisación, el ritmo, la libertad, el sol y el mar, que actuará el 22 de noviembre, y el "Meidinerz Trío", que el día 29 interpretará un repertorio de composiciones originales y de estándares de la tradición del jazz y del pop rock. Todos los recitales serán a las 19.30 horas.

El centro municipal de La Calzada también será escenario de las proyecciones de dos clásicos cinematográficos: "Cuanto más mejor", de Spike Lee (14 de noviembre) y "Alrededor de la medianoche", de Bertrand Tavernier (28 de noviembre).



Durante todo el mes, grandes bandas nacionales e internacionales actuarán en varios espacios de la ciudad

Actuaciones "Jazz en la ciudad"

- Rogerio Botter Maio Dúo. 1 de noviembre, Jazz Café, 21.30 h.

- Piano Jazz "Standards". 2, 16, 23 y 30 de noviembre, Jazz Café, 21.00 h.

- Hey. 2 de noviembre, Drink Planet, 23.00 h.

- Chet Baker en el café. 3 de noviembre, Jazz Café, 21.30 h.

- Jacobo de Miguel y Carlos Pizarro Dúo. 4 de noviembre, Drink Planet, 13.00 h.

- Hey. 4 de noviembre, La Vida Alegre, 14.00 h.

- Jazz Manouche. 6 y 20 de noviembre, Jazz Café, 21.30 h.

- La Banda de los jueves y Jam Session. 8, 22 y 29 de noviembre, Jazz Café, 21.30 h.

- Alessandro Petrucci. 8 de noviembre, Musaeum, 22.30 h.

- Jacobo de Miguel y Carlos Pizarro Dúo. 9 de noviembre, Café Dindurra, 22.00 h.

- Piano Jazz "Standards". 9 de noviembre, Jazz Café, 22.00 h.

- John Bramley-Gio Yáñez Dúo. 9 de noviembre, Drink Planet, 23.00 h.

- Improviso. 9 de noviembre, Musaeum, 23.30 h.

- César Latorre Trío y Jam Session. 10 noviembre, Café Dindurra, 22.00 h.

- John Bramley Quartet y Jam Session. 10 de noviembre, Jazz Café, 22.00 h.

- Concierto sorpresa y Jam Session. 10 de noviembre, Drink Planet, 24.00 h.

- Singers Night. 10 de noviembre, Musaeum, 23.30 h.

- John Bramley-Gio Yáñez Dúo. 11 de noviembre, Drink Planet, 13.00 h.

- Nicolás Gorostidi Trío. 11 de noviembre, La Vida Alegre, 14.00 h.

- Jam Session colectivo asturiano de jazz. 14 de noviembre, el Patio de la Favorita, 22.00 h.

- Michael Lee Trío y Jam Session. 16 de noviembre, Drink Planet, 23.00 h.

- Nicolás Gorostidi Trío. 16 de noviembre, Indian Café, 23.45 h.

- Ton Risco y Jacobo de Miguel Dúo. 17 de noviembre, Jazz Café, 21.30 h.

- Ton Risco y Jacobo de Miguel Dúo. 18 de noviembre, Drink Planet, 13.00 h.

–Viajeros del swing. 22 de noviembre, Indian Café, 20.30 h.

–Alejandro San Pelayo Trío y Jam Session. 23 de noviembre, Drink Planet, 23.00 h.

- João. 24 de noviembre, Jazz Café, 21.30 h.

- Cristina Montull Trío. 25 de noviembre. Drink Planet, 13.00 h.

- João. 25 de noviembre. La Vida Alegre, 14.00 h.

- José Ramón Feito Trío y Jam Session. 30 de noviembre, La Vida Alegre, 14.00 h.