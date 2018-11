Tensión y emoción en la recta final de ´Masterchef Celebrity´

Se acabaron las expulsiones rutinarias en 'Masterchef Celebrity'. Santiago Segura se ha despedido de los fogones del 'talent' culinario convirtiéndose en el décimo expulsado de la edición. El director se marchó enfadado con su manera de perder y su último cocinado, aunque los jueces reconocieran que el postre elaborado era uno de los "más difíciles de la historia".



A cada momento, Santiago Segura se repetía su error: "Me he pasado de listo, pensé que haciendo la cúpula más fina sería más elegante, pero también más frágil... y me las he comido". Eso sí, con mucho humor contaba a los presentes que "voy a estar diciéndome que soy imbécil un mes. El postre este es lo más humillante que me ha pasado en mi vida", y todo porque su chocolate se rompió y no coronó la elaboración.





Las lágrimas de Paz Vega

Mario, Boris, Antonia, Ona y Paz, los finalistas

Ya con Eva González, el cineasta reconoció su mal perder: "como todos los demás que se han ido". Dejando de lado las bromas, la experiencia de 'Masterchef Celebrity' le ha encantado: "Me voy muy contento...y quiero mi extractor de jugos. Hemos viajado, hemos cocinado...es una experiencia única".Durante la prueba de eliminación,Después de que en la prueba grupal no se acabaran de entender y se señalaran los fallos de sus respectivos platos, en el plató sucedió algo parecido. Al director no le gustó que su compañera le señalara los errores que había cometido con su postre antes de la cata: "Cuando venía me decía que el chocolate estaba mal atemperado.".Estas palabras molestaron a la actriz, que no pudo evitar romper a llorar: "Me ha parecido fuera de lugar".Sin embargo,. Antes de conocer el nombre del expulsado, ambos se fundieron en un abrazo con Ona Carbonell, tercera concursante que se sometía a la prueba de eliminación, y se pidieron disculpas: "Finalmente todo bien con Santiago. Le admiro y le quiero".Con la expulsión de Santiago Segura, Ona Carbonell y Paz Vega se unían a Mario Vaquerizo, Boris Izaguirre y Antonia Dell'Atte como los. Los tres últimos fueron los afortunados que primero pisaron la galería como aspirantes a ese título después de ganar la prueba de exteriores.La final de 'Masterchef Celebrity' estáy solo queda saber qué concursante se hará con el premio.