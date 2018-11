"No te olvidaremos nunca"

Carmen Gómez, profesora del IES Cuenca del Nalón de La Felguera, estaba ayer desayunando cuando se enteró por la radio de que una joven de 20 años había muerto en un brutal accidente de tráfico en San Martín del Rey Aurelio la noche anterior. Como les ocurre a otros docentes, inconscientemente se sobresaltó, pensando si la fallecida podría ser "uno de los suyos". Los peores presagios se confirmaron al llegar al aula. Las lágrimas y los gestos de contrariedad de los estudiantes pusieron nombre a la tragedia: "Ha sido Yoselín".

Yoselín Vega López, que cursó Primaria y ESO en el colegio Sagrada Familia de El Entrego, llegó en septiembre al centro langreano para estudiar un ciclo de grado medio de Gestión Administrativa para tratar de hacerse un hueco en el mercado laboral. Todos en el instituto las recordaban ayer como "una buena compañera, responsable y una buena persona. Ha sido un golpe tremendo", remarcaban los estudiantes del centro.

Su tutora lo corroboraba. "Era una chica muy apreciada por sus compañeros, se hacía querer. Habían iniciado el curso con mucha ilusión y no faltaba nunca a clase. Hoy ha sido muy duro mirar hacia su asiento y verlo vacío o ver su nombre en los exámenes corregidos que tocaba entregar a los alumnos", explicó ayer Carmen Gómez, para resumir el sentir generalizado de los compañeros de clase de Yoselín. "Estaban todos conmocionados, al igual que los profesores. Se preguntaban cómo pueden pasar estas cosas. Ellos estaban en clase, pero sus mentes y sus corazones no. Ha sido un día muy duro".

Gómez recuerda a Yoselín como una joven discreta que, "de mano, podía dar una imagen de chica dura, pero en cuanto la tratabas un poco veías que tenía un gran corazón y un carácter abierto que conectaba con la gente. Siempre tenía una sonrisa para todo el mundo. Sólo podemos mandar todo nuestro ánimo a los padres y a la familia".

El silencio y el pesar eran las notas predominantes en el IES Cuenca del Nalón. Una esquela de Yoselín, colgada en el tablón de la sala de profesores, recordaba lo sucedido. En el salón de actos, los compañeros de la joven también pudieron brindarle su particular homenaje. De forma espontánea, coincidiendo con la entrega de los fondos recaudados en una carrera contra el cáncer, se acordó guardar un minuto de silencio tras el cual algunos amigos de la joven salieron a decir unas palabras. Se resaltó su compañerismo y el cariño que se había ganado entre sus compañeros. Una joven apuntó que "no te olvidaremos nunca". Otra sentenció que "con la muerte no acaba todo" ya que es "el principio del recuerdo".

El mismo dolor que se respiraba en el instituto langreano se vivía también en el colegio Sagrada Familia de El Entrego, donde la joven había cursado sus estudios de Primaria y ESO. Allí recordaban a una "chica tímida y muy buena".

Su tutor en los últimos años de ESO, Marcos Torre, definió a Yoselín como una alumna "muy sensata y esforzada. Nos hemos llevado todos un disgusto enorme. En la noche del domingo escuché las sirenas pasando hacia la zona de Güeria Carrocera; nunca imaginé que podía ser por ella".