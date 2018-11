´GH VIP´: Tony Spina, décimo expulsado de la edición

Ya queda menos para que 'Gran Hermano VIP' llegue a su final. En la duodécima gala, el programa ha despedido a Tony Spina, el penúltimo expulsado de la edición. Su salida de la casa, con más de un 60% de los votos, confirma de nuevo la predilección de la audiencia por El Koala y también por Miriam, ya que ambos continúan salvándose de las nominaciones semana tras semana.





Tony: "Es algo que ha nacido, yo no he buscado ninguna amistad como hizo tu hermano en su día" #GHVIPGala12 pic.twitter.com/oNQ3VE0xyd — Gran Hermano (@ghoficial) 30 de noviembre de 2018

Como no amar a Tony?

Motherzoneando a Makoke y con un 2X1 vacilando a la persona antes conocida como Techi ... #LoRaroEsQueLaHayaReconocidoSuper#GHVIPGala12 pic.twitter.com/7UhOzVyQdQ — La Rose ?? (@La_Rose_9) 30 de noviembre de 2018

PINA Y TONY MANDANDO A LA FRIENDZONE A MAKOKE POR 284754837465383 VEZ ME AHOGO JAJAJAJAJAJAJAJA#SomosLaAudiencia29N pic.twitter.com/aa1Hziwsyi — andrea ???? (@zaynreynolds) 30 de noviembre de 2018

Pese al alto porcentaje, el italiano recibió una fuerte ovación por parte del público cuando llegó a plató., aseguró el expulsado y añadió: "Yo tenía como objetivo estar diez semanas y he aguantado once. He sido real en todo momento€ No cambiaría nada de mi concurso". Tras estas palabras,, mostrando a la audiencia cuánto se han echado de menos.Pero llegó la hora de la verdad. Tony confesó que, aunque en un principio su relación con Asraf era buena, le hubiera gustado que el modelo hubiera salido expulsado antes que él., ha asegurado.En ese momento, Anuar, el hermano del Asraf, le recriminó que hubiera criticado actitudes de su hermano cuando luego él había hecho lo mismo, como acercarse a Miriam y El Koala después de salir nominado. "Yo me he juntado a ellos antes de estar nominado.", recordó el joven.Otra de los temas que aclaró el expulsado fue suen las primeras semanas del concurso. Tras ver un vídeo en el que se resumía su flirteo y las dudas que tenía la ex de Kiko Rivera entre Spina y su novio fuera de la casa, el joven fue tajante: "A mí Techi me atraía físicamente, pero luego la fui conociendo y vi que no congeniábamos".Por otro lado, al igual que la ex de Matamoros, Tony Spina aseguró que ha echado mucho de menos a Makoke, pero no quiere tener nada más con ella que una simple amistad., le dijo.