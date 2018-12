El día de las personas que ni son tullidas ni inválidas

El día internacional de las personas con discapacidad, que hoy se celebra, ha servido en Asturias no sólo para visibilizar al colectivo con exposiciones como la que llevó a una decena de entidades sociales al Palacio de Congresos de Oviedo. También ha servido para poner el acento en cómo y con qué términos quieren que se les trate. Así lo han hecho desde Cocemfe, la Confederación Española de Personas con discapacidad física y orgánica, que ha utilizado la excusa perfecta de su día internacional para hacer llegar a muchas entidades un documento sobre "lenguaje inclusivo". Un texto con pautas básicas "para el uso del lenguaje correcto, respetuoso y consensuado a la hora de referirse a las personas con discapacidad. Porque el lenguaje no es neutral, el uso y la intencionalidad que se le dé pueden modificar el significado de muchas palabras. Con el lenguaje se puede integrar o marginar", sostienen desde la entidad asociativa. Para quienes tienen dudas sobre cómo referirse a las personas con discapacidad, aquí siguen algunas pautas según sus principales protagonistas.

Ni inválido, ni tullido, ni minusválido: Eso términos y otros como disminuido, retrasado o mutilado son consideradas peyorativas y un ataque a la dignidad de las personas con discapacidad. Que quieren, precisamente, que se les denomine de esa forma: personas con discapacidad. "Porque ante todo somos personas y no queremos que se nos etiquete, puesto que nuestra discapacidad es una característica más de todas las que tenemos, no lo único por lo que nos deben reconocer". "Personas con discapacidad" potencia la dimensión humana del implicado.

Tampoco con "capacidades diferentes" ni "otras capacidades": La reflexión de los expertos es que esos términos son eufemismos cargados de condescendencia. El término más conveniente es el de discapacidad y persona discapacitada.

Ni la ciega, ni el epiléptico: Los colectivos agrupados en Cocemfe piden que no se utilice la discapacidad como sustantivo. Eso implica que es mejor referirse a "la persona con ceguera", "con epilepsia" o "con tetraplejia", por poner ejemplos.

Las personas con discapacidad no "sufren de" ni son "víctimas de": Para los implicados usar esos verbos generan "una compasión no deseada". Su petición es la de "eliminar las descripciones negativas o sensacionalistas de la discapacidad de una persona". Una persona tiene tal o cual enfermedad, pero no sufre, padece o es víctima de tal problema.

¿Qué es "normal"?: Nadie debería referirse a las personas "normales" en contraposición a una persona con discapacidad. Si hay que hacer la comparación se puede usar términos como "el resto de la población" o las "personas sin discapacidad".

Postrado en silla de ruedas: El lenguaje inclusivo nos llevaría a decir "persona usuaria de silla de ruedas" o que se desplaza en silla de ruedas, pero no incidir en si "está postrado" o "condenado a una silla".