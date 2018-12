Las chicas de la pelea de un bar del Antiguo niegan haber agredido al joven que las molestó

Las chicas que supuestamente dieron una paliza en la madrugada del domingo a un joven en un bar de la calle Canóniga, como respuesta a una agresión por su parte, niegan que fuese así y dicen que fue él quien las atacó. Una de ellas ha interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional en la que acusa al joven, de 26 años de edad, de haberle golpeado con una botella en la cabeza.

La Policía confirmó ayer la denuncia y señaló que mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido. Lo que sí está claro es que hubo una discusión entre el joven y un grupo de chicas que se encontraban en el local. Las dos versiones coinciden en que él intentó entablar conversación con ellas y que no fue bienvenido. Las chicas le dijeron que las dejase tranquilas y él insistió, recibiendo un nuevo rechazo. Lo que ocurrió a partir de ese momento es lo que la Policía tiene que aclarar.

Una versión dice que una de las chicas tocó la cara al joven y que él la empujó, lo que propició que el resto de amigas, un total de cinco, se abalanzasen sobre él provocándole diversas lesiones.

En su declaración ante la Policía la denunciante asegura que no fue así. Explica que el chico insistió en entablar conversación con ellas pero que luego se fue a otra zona del local y fue allí donde se originó una pelea "totalmente ajena al grupo de chicas", según explicaron fuentes policiales. En un momento dado y en medio de esa pelea en el interior del local, siempre según la versión de la denunciante, el chico se acercó a ella y le golpeó con una botella en la cabeza. La joven asegura que las heridas que presentaba el chico no se las produjeron ella y sus amigas, sino que son resultado de una pelea en la que él estuvo involucrado pero en la que ellas no participaron en ningún momento.

La Policía tiene previsto entrevistarse con los responsables del local y visionar las grabaciones de las cámaras de seguridad, en las que está registrado todo lo ocurrido.

Por el momento hay dos versiones contradictorias y la Policía continúa con la investigación ante la denuncia de la chica. El joven no ha interpuesto ninguna denuncia.