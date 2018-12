Pasos a seguir para tener hogares seguros

El término "seguridad" tiene diversas acepciones. Entre sus definiciones están la "ausencia de riesgo", o "estado de bienestar que percibe y disfruta el ser humano". Asimismo, la seguridad consiste "en hacer que el riesgo se reduzca a niveles aceptables, debido a que el riesgo es inherente a cualquier actividad y nunca puede ser eliminado" y, según la pirámide de Maslow, "la seguridad en el ser humano ocupa el segundo nivel dentro de las necesidades de déficit". Asimismo, según la teoría de Malirowski, "es una de las 7 necesidades básicas a satisfacer por el ser humano".

En cuanto a sus implicaciones, la seguridad supone el desarrollo de aspectos vinculados con la protección de las personas, sus bienes y sus derechos. La seguridad busca la gestión del riesgo –enfocada hacia la prevención–, lo que significa cómo actuar ante el mismo. Para planificar la seguridad hay que analizar el riesgo, y este riesgo se puede aceptar, prevenir, transformar o mitigar, no son acciones excluyentes, pudiendo en distintos grados tomar cada una de estas medidas.

En conclusión, para el ser humano, la seguridad es una necesidad, por lo que deben conocerse los riesgos que pueden afectar a ésta, así como actuar sobre ellos para reducirlos o eliminarlos si fuera posible.

Métodos de ataque sobre cilindros de seguridad



Ataques de habilidad sin rotura y sin ruido:

–Método 1: Disponer de llave (un minuto de duración). Fallos del cilindro: no ha existido una custodia adecuada de la llave o bien la llave no tiene ningún sistema de protección contra el duplicado no autorizado. La mejor solución para este caso: cilindros de seguridad con patente en vigor, adquiridos en establecimientos con protocolos de seguridad.

–Método 2: Bumping (menos de cinco minutos de duración). Fallos del cilindro: éste no es de seguridad o no incorpora protección "antibumping". Solución: cilindros de seguridad con protección "antibumping".

–Método 3: Ganzuado (entre 5 y 10 minutos de duración). Fallos del cilindro: no es de seguridad o no incorpora protección "antiganzúa". Solución: cilindros de seguridad con protección "antiganzúa".



Ataques violentos, con rotura y con ruido:

–Método 1: Extracción (entre 5 y 10 minutos de duración). Fallos del cilindro: cilindro sin refuerzo antiextracción. Solución: refuerzo interior antiextracción más escudo exterior de protección ciego.

–Método 2: Taladro (entre 5 y 10 minutos de duración). Fallos del cilindro: cilindro sin refuerzo antitaladro. Solución: refuerzo interior antitaladro más escudo exterior ciego con lenteja de protección móvil.

–Método 3: Rotura (entre 1 y 5 minutos de duración). Fallos del cilindro: cilindro sin refuerzo antirrotura o cilindro que rebasa más de 5 mm el rasante de la puerta o la roseta protectora. Solución: refuerzo interior antiextracción más escudo exterior de protección ciego.



Soluciones para mejorar la seguridad de las puertas acorazadas

Hoy en día, los robos en las viviendas son algo habitual. Aun así, no se invierte demasiado en proteger el hogar, y sólo cuando le ocurre un hecho de este tipo a un familiar, vecino o a uno mismo llega la preocupación sobre si es necesario aumentar la seguridad. Según los expertos, es realmente sencillo protegerse contra los robos y, en la mayoría de los casos basta con seguir los siguientes pasos: acudir a profesionales acreditados que puedan asesorar y hacer un diagnóstico adecuado de lo que realmente se necesita, explicando todo lo necesario sobre qué tipo de dispositivos son los más adecuados para cada casa, así como qué pasos deben seguirse para su correcta instalación. Un buen profesional lo primero que recomendará es la instalación de un cilindro de alta seguridad que cuente con dispositivos específicos que protejan contra los sistemas de apertura de habilidad –antibumping, antiganzúa, etcétera– y que aporten más resistencia y obliguen a hacer ruido contra los ataques de fuerza –antirrotura, antiextracción, antitorsión y antitaladro–. Con este simple cambio de cilindro el nivel de seguridad aumenta exponencialmente haciendo los hogares menos atractivos a los posibles ladrones, ya que les gusta lo fácil.

Para aumentar el tiempo de resistencia ante un ataque con fuerza se podría instalar un escudo protector acorazado, el cual obligará a emplear más fuerza y más tiempo en romper el escudo para luego atacar al cilindro y, para todos aquellos que por el motivo que sea deseen cambiar su puerta deberán instalar puertas de seguridad acorazadas que estén certificadas y que cumplan la normativa vigente –UNE-EN 1627:2011 y UNE-EN 85160:2013–. Por último, se debe disponer en el hogar de una buena caja fuerte, la cual mantendrá las pertenencias a salvo durante más tiempo.

Más información en: http://www.aperkey.com/