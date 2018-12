Implantes dentales mínimamente invasivos

Los tiempos en que vivimos traen importantes cambios a las disciplinas médicas, basados en las nuevas tecnologías. Por un lado, están los avances biotecnológicos, que van a influir en el tremendo desarrollo de la medicina y en consecuencia también en la odontología regenerative. Por otro, y es el tema que revisaremos hoy, está el vertiginoso desarrollo de la tecnología computacional que nos está abriendo nuevos campos.

Uno de estos es ser nuestros ojos, unos ojos que nos permiten ver virtualmente dentro de los tejidos y en consecuencia nos hace ser capaces de cumplir nuestros objetivos quirúrgicos sin realizar grandes incisiones en los tejidos del paciente. De esta forma, conseguimos mejores resultados curativos y muchas menos molestias en el postoperatorio. Como consecuencia de este avance tecnológico, la cirugía endoscópica se impone en la medicina y la terapéutica orientada por ordenador en la odontología.

En la actualidad somos capaces, gracias a la tecnología descrita, de realizar en la fase de diagnóstico preoperatorio un reconocimiento exhaustivo de los tejidos duros y blandos de los maxilares. Los tejidos duros, sobre todo el hueso alveolar, los estudiamos con escáneres de haz de cono de muy baja radiación. Los tejidos blandos y la forma definida de la dentición del paciente la evaluamos mediante las modernas impresiones ópticas digitales. Y, por último, la información de ambas fuentes, junto con fotografías intraorales del paciente, se combinan creando un modelo virtual sobre el que se puede realizar la cirugía de planificación que nos hace capaces virtualmente de colocar los implantes y los nuevos dientes en el modelo. No se puede ocultar que esta forma de trabajar requiere más tiempo, esfuerzo y tecnología de preparación al cirujano, pero conlleva importantes beneficios para el paciente: menos tiempo de cirugía, objetivos terapéuticos más ambiciosos, mejores resultados estéticos y mejor postoperatorio.

Pero el apoyo tecnológico llega más allá de la planificación, mediante modernas impresoras 3D se pueden elaborar guías quirúrgicas que orientan al cirujano durante la cirugía de colocación de implantes y se puede imprimir la prótesis, de forma provisional, que luego se implantará en el momento de la intervención. Esto nos permite trabajar de modo mínimamente invasivo, colocar los implantes sin incisiones, a través de diminutos orificios que no requieren puntos de sutura, y disponer de una prótesis provisional inmediata.

