Te espían las conversaciones de Whatsapp: así puedes evitarlo

Los chats de Whatsapp son, en buena medida, lo más privado que podemos tener dentro de nuestro teléfono móvil. Son conversaciones confidenciales que nunca deberían salir de nuestro terminal. Pero eso no evita que muchas veces haya ojos indiscretos que se posen en nuestros chats. De hecho, quizá precisamente ese carácter tan personal de la conversaciones haga que muchos quieran "echar un vistazo", algo a lo que te expones si utilizas la versión web de esta aplicación. Es cierto que esta versión es muy cómoda y que no requiere ninguna instalación permitiéndote normalmente que hables mucho más rápido sobre todo cuando estás en el trabajo (no en vano Whatsapp es una aplicación cada vez más utilizada en el ámbito laboral), pero también tiene sus riesgos.

Cuando utilices ordenadores compartidos bien sea en un sitio público o bien sea en tu puesto de trabajo (si es que alguien más utiliza tu ordenador a lo largo del día), ten en cuenta que siempre tienes que asegurarte en cuanto dejas de usar el PC de que cierras sesión en la página de Whatsapp pero además debes revisar que nada de lo que te hayas bajado a tu ordenador ha dejado rastro alguno en la memoria del disco duro. Pero esas no son las únicas precauciones.

Hace tiempo te contamos (en este artículo lo puedes leer), cómo podías mantener conversaciones privadas protegidas con contraseña. De esa manera nadie pude mirar ciertas charlas que mantienes por la aplicación. Pero en los ordenadores compartidos también tienes que tener otra precaución: puede haber un control remoto que haga que alguien desde otro puesto de trabajo esté controlando lo que haces. En ese sentido lo único útil es procurar no mantener conversaciones privadas en el Whastapp del trabajo y si lo haces hacerlo sólo desde el teléfono móvil.

Hace tiempo que los usuarios vienen demandando que la aplicación (que se actualiza de forma periódica y va introduciendo novedades), incluya conversaciones privadas que estén protegidas con algún tipo de contraseña. Eso es algo que los desarrolladores podrían estudiar pero que por el momento no se contempla. En este artículo te contamos hace días las últimas novedades que había incluido Whatsapp. Muchas de ellas van, de hecho, encaminadas a proteger la privacidad de los usuarios. No en vano la publicación tanto de la última hora de conexión como del ya famoso símbolo azul que dice cuando has leído un mensaje supusieron muchas críticas para los que desarrollan un programa de mensajería que ya se ha convertido en algo fundamental hoy en día en los teléfonos inteligentes de millones de personas en todo el mundo.