El Gobierno será firme para que las eléctricas presenten planes de "transición justa" donde cierren centrales

El secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, ha mostrado el compromiso del Gobierno para ser firme frente a las eléctricas con el fin de que acompañen sus peticiones de cierres de centrales térmicas de carbón de unos planes "de transición justa" para la comarcas que albergan estas plantas.

En rueda de prensa tras la reunión mantenida este miércoles en la que también participaron la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y los presidentes autonómicos de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; Aragón, Javier Lambán, y Asturias, Javier Fernández, para tratar de la transición justa en las zonas afectadas por el cierre de centrales y de minas de carbón, Domínguez señaló que "no le gusta hablar de presionar" a las compañías, aunque subrayó que se les solicitará "firmemente unos planes de transición justa que permitan tener un futuro para los lugares donde tienen esas plantas".

El secretario de Estado de Energía recordó que estas compañías, por la naturaleza de su negocio, "tienen vocación" de operar en el sistema eléctrico español y no abandonar el país, por lo que consideró que deben "hacer transformaciones en su interior para adaptarse a la situación".

"Con las compañías, lo que estamos haciendo es trabajar de una manera firme y decidida en la generación de nuevas oportunidades donde tienen plantas que en este momento no pueden seguir funcionando", añadió al respecto.

No obstante, advirtió de que es necesario no "engañarse", ya que la transición energética es algo que debe hacerse y que viene marcada por las directrices europeas, por lo que subrayó que el Ministerio para la Transición Ecológica está "mucho más interesado en el futuro" que ofrecen las nuevas inversiones y oportunidades para los territorios que en permanecer "en la no modificación de algo que debemos modificar". "Nos obliga la Unión Europea", añadió. "No es el Ministerio quien pone limitaciones o diga que se tienen que cerrar. Va a haber centrales más allá de 2020", aseguró el secretario de Estado de Energía.

Domínguez señaló que la reunión mantenida con los tres presidentes autonómicos estuvo marcada por "un clima de cooperación y de reconocimiento de la realidad", centrándose en el futuro y en la transformación de la minería y "no en una desaparición del sector".

En lo que respecta a las empresas mineras, recordó que para continuar con su actividad más allá del próximo 31 de diciembre deberán devolver las ayudas que recibieron, ya que así lo establece la Unión Europea.

No obstante, señaló que existen ya dos empresas (la aragonesa Samca y la castellano-leonesa Hijos de Baldomero García, según indicaron los presidentes autonómicos) que han comunicado al Ministerio que están dispuestas a proceder a esta devolución de las ayudas para mantener su actividad más allá de esa fecha. Para ello, Domínguez indicó que se están "explorando mecanismos" para flexibilizar los plazos de la devolución de las ayudas y que puedan "ser capaces de continuar con su actividad".