Los recuerdos "al hombre culto", "al buen amigo", a "la gran personalidad asturiana de los ochenta"

Manuel Gutiérrez Aragón /Director de cine

"Fue un referente en España, y un buen amigo"

"Éramos amigos, aunque hacía muchos años que no hablábamos. Siempre admiré su buen oído para las novedades tecnológicas. Era un hombre que siempre estaba al tanto de todos los descubrimientos y novedades en las tecnologías de la información, un hombre muy al día de todos los descubrimientos informáticos, digitales, y en general de todo lo que tiene que ver con la modernidad, a la que aplicaba su formación humanística. Era de las pocas personas que yo conocía en España que unió una formación cultural tradicional, con grandes conocimiento técnicos, televisivos y periodísticos, lo que le hizo un referente en España. Pero aparte de eso, era un buen amigo".



Fernando Granda/ Periodista

"Nos enseñó a ver Asturias fuera de mitos y versiones oficiales"

"A Juan Cueto lo conocí en los tiempos en que trabajamos en 'El País', claro que mi admiración por él comenzó mucho antes leyendo 'Los heterodoxos asturianos' que publicó Ayalga y sobre todo cuando me descubrió mi tierra en su 'Guía secreta de Asturias' donde proponía el camino inverso para conocer la única región española con nombre de mujer y rango de plural, decía, donde animaba a fustigar los topicazos históricos. Y antes aún en mis tiempos de becario en 'La Voz de Asturias'. Con él hablaba cuando nos entregaba su columna para editar y me 'enseñó' a ver Asturias fuera de mitos y versiones oficiales. Ha muerto muy joven. Una pena. Descanse en paz".



Gonzalo Suárez/ Director de cine

"Alcanzó la gloria a la que todos aspiramos, pero mi dolor terrible viene de la pérdida de un amigo"

"La de Juan Cueto Alas es una pérdida terrible, muy dolorosa. Me enteré en Barcelona, en el funeral de mi editor, Claudio López Lamadrid, y la noticia me ha dejado sin capacidad de reacción, más allá de la de comprender que se va una parte de uno mismo. Está claro que es un referente intelectual en España, pero no es por eso que siento su pérdida, por alcanzar la gloria a la que todos aspiramos. Por supuesto, tenía un gran prestigio, y una gran lucidez, pero mi dolor viene de la pérdida de un amigo, de una persona a la que he estado muy unido. Compartimos juntos mucho tiempo, y yo personal y profesionalmente le debo mucho, incluso hemos hecho guiones juntos. No sé qué decir, cómo reaccionar, las palabras son tan inútiles cuando se trata de una pérdida así... Además ha sido una sorpresa terrorífica, yo no me lo esperaba. No sabía nada de él desde hacía algún tiempo, lo que era sospechoso, pero no lo sabía".



Santiago García Granda/ Rector de la Universidad de Oviedo

"Juan Cueto fue un hombre culto que nos ayudó a crecer"

"Juan Cueto Alas fue un hombre culto e inteligente que audazmente supo apreciar el ritmo vertiginoso con el que los tiempos avanzarían y quien, desde el respeto, el conocimiento y el afán divulgador, nos ayudó a crecer mostrándonos el buen porvenir, donde la pluralidad, lo diverso y la innovación caminaban de la mano hacia un progreso del que nos enseñó a no recelar. Su obra es riquísima herencia que nos ayudará a sobrellevar la pérdida de un hombre que destacó además por una brillantez aderezada por un envidiable sentido del humor cuyo ejemplo nos será siempre inspirador".



Vicente Álvarez Areces/ Expresidente del Principado

"Compartíamos compromiso e ideas, deja una huella profunda"

"Éramos amigos desde que hicimos juntos el servicio militar en Zamora, en 1963 y 1964. Compartíamos ideas y compromiso; él en aquella época estaba ligado al movimiento universitario en Oviedo y yo en Gijón. Era una persona muy activa desde el punto de vista intelectual durante la transición. Durante mi etapa como alcalde de Gijón, Juan Cueto intervino en el núcleo inicial junto con Paco Ignacio Taibo II y yo mismo, de la Semana Negra. Con su térmico 'glocal' se refería a trabajar en el territorio en que vives pero con el pensamiento abierto al mundo. La mejor definición sobre Cueto nos la dejó Juan Cruz: 'un hombre bueno en un país desgraciado que él hizo mucho más habitable'. Deja una huella entre nosotros importante".



Juan de Lillo/ Periodista

"Era un ácrata con una extraordinaria cultura"

"Cueto es primo de mi mujer, salíamos y coincidíamos mucho en Salinas. Estuvimos juntos en 'Asturias Semanal', y desde esa plataforma, con la crítica de televisión que hacía, se convirtió en una referencia en los círculos culturales de Madrid y Barcelona. Con Evaristo Arce puso en marcha los 'Cuadernos del Norte', que también fue muy influyente y eso lo hacía en los últimos años de la dictadura, a principios de los años 70. Juan tenía una mente privilegiada. Era un ácrata, con una extraordinaria cultura, leía todo lo que caía en sus manos. Era muy simpático, excelente persona. La muerte de Rosa, su esposa, fue un golpe que le dejó tambaleante".



Vidal Peña / Catedrático jubilado de Filosofía

"Bueno le estimaba por su agudeza y su inteligencia"

"Tengo el recuerdo de los años que compartimos en el departamento de Gustavo Bueno. Se llevaban muy bien, se estimaban mucho, aunque no siempre estuvieran de acuerdo. Bueno apreciaba en él su capacidad de ver más allá y darse cuenta de todo, también con las personas, su agudeza y su inteligencia. Cuando regresó de Argelia, donde fue a estudiar, aquí se convirtió en una especie de representante del estructuralismo. Juan era un periodista de primer fila, con una mentalidad de sociólogo, con mucha sensibilidad para las ciencias, las artes... y la repercusión que tenían en los movimientos sociales. Era un periodista intelectual, tenía lo mejor del periodismo y lo mejor del intelectual. Era un hombre de cultura francesa, porque la generación de Cueto y la mía era francófila, hasta con la música. Era un armador de proyectos. Y además de todo eso tenía la simpatía personal, era afectuoso, un gran amigo. Es una persona irrepetible".



Eduardo Méndez Riestra / Escritor

"Era una persona irrepetible, un fenómeno"

"Era una persona irrepetible, un fenómeno, y absolutamente extrovertido; un hombre con una capacidad de absorción inmensa. Era un comunicador, es como si el término se hubiera acuñado para definirlo. Estaba permanentemente al día, sobre todo en las publicaciones francesas: Era la correa de transmisión de toda la cultura francesa en Asturias. De hecho nos conocimos en la Alianza Francesa, en los setenta. Era una especie de relaciones públicas de la institución y fuimos cimentando la amistad. también porque los dos éramos muy amigos de Silverio Cañada Hubo un momento que se especializó en televisión y volvió a ser el número uno".



Tomás Cimadevilla/ Productor cinematográfico

"Contagiaba su energía a los que trabajaban con él"

"Conocí a Cueto cuando entré a trabajar en Canal Plus, y lo que más me sorprendió de él fue el entusiasmo que ponía en todo. Yo era poco más que un becario y me trataba con gran simpatía y respeto, te confiaba labores como si llevases mucho tiempo trabajando con él y eso siempre resultaba estimulante. Su energía se contagiaba entre los jóvenes de los que se rodeó y eso fue esencial para sacar adelante un proyecto innovador como era el de Canal Plus en ese momento. Era un jefe atípico, fue una gozada y un honor trabajar a su lado".



Juan Luis Rodríguez-Vigil/ Expresidente del Principado

"Es la personalidad de Asturias con más altura intelectual en ochenta años"

"Es la personalidad con mayor altura y el intelectual más potente y brillante de Asturias en ochenta años. Y también la más bondadosa".



Carmen Moriyón/ Alcaldesa de Gijón

"Nos deja su legado para afrontar la nueva era"

"Queremos transmitir en primer lugar, nuestras sentidas condolencias a la familia de Juan Cueto Alas, quien será recordado como uno de los grandes comunicadores de nuestro país. Se nos va un gran narrador y un periodista de referencia del siglo XX, que en 2005 recibió el título de 'Hijo adoptivo' de Gijón, además de un gran embajador de Asturias. Nos deja su legado y su filosofía de combinar global y lo local para afrontar los retos de la nueva era".



Paz Fernández Felgueroso/ Exalcaldesa de Gijón

"Era un intelectual de primera fila y un encanto con Gijón"

"Le tenía un enorme aprecio. Él hizo las mejores definiciones de Gijón, la definía como puerto atlántico, como una ciudad atlántica: fue por esa atención que tenía sobre Gijón que se le nombró 'Hijo adoptivo' de Gijón, bajo mi mandato. Era un intelectual de primera fila, una persona que era un encanto con Gijón, siempre que se le pedía colaboración para algo sobre Gijón estaba disponible".



Pedro Sanjurjo/ Presidente de la Junta General del Principado

"La sabiduría y la anticipación impregnaban todas sus iniciativas"

"Sus iniciativas siempre estuvieron impregnadas de la sabiduría y la anticipación a los tiempos que tanto le caracterizaron como persona y como profesional".