Así era Jenni Montes, la chica de 34 años que falleció en su casa de Oviedo por la mala combustión de una caldera

"Es mi única hermana, quinces años mayor que yo y una mujer buena. Nos llevamos muy bien. Comimos juntas por última vez hace una semana. Cuando mi abuelo me dijo lo que había pasado no me lo podía creer". Icíar Montes, jugadora del "Asturhockey Club Patín", es hermana de Jennifer Montes, la chica de 34 años que falleció la madrugada del jueves en su domicilio de Ventanielles por, a priori, haber inhalado monóxido de carbono proveniente de un escape de gas.

Su círculo más cercano la llamaba cariñosamente "Jenny". Estaba empleada desde hace al menos diez años en el Bingo Fortuna de la calle Caveda y a decir de los suyos era cariñosa y muy trabajadora. Terminó su último turno laboral el martes por la noche y no debía incorporarse hasta hoy sábado. Entre los planes de la chica para sus tres días libres estaba viajar el jueves a Arriondas para estar con su familia paterna. Icíar Montes es su hermana por parte de padre. Jennifer tiene otro hermano por parte de su madre, a la que también estaba muy unida y fue quien la encontró sin vida en su casa de la calle Río Narcea.

"Estamos pendientes de la autopsia, pero todo indica que falleció por el monóxido de carbono. Una vecina avisó a su madre porque una de las ventanas de la casa de mi hermana llevaba abierta un par de días y le parecía raro. Tenía razón porque 'Jenny' abría y cerraba mucho las ventanas y las persianas", explica Icíar Montes.

La víctima había nacido en Gijón, pero vivía hace bastantes años en Oviedo. Según su hermana, tantos años como el tiempo que llevaba empleada en el Bingo Fortuna. "Repartía los cartones. Es una chica muy cumplidora y no tenía sentido que llevase dos días sin responder al teléfono o a los mensajes de WhatsApp de amigos y familia. Es horrible".