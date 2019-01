Así pelea Joel Álvarez, el fenómeno asturiano que llega a la UFC

En el mundo de las artes marciales y los deportes de contacto de toda España no se habla de otra cosa. "El fenómeno" se ha convertido en todo un fenómeno. Joel Álvarez, peleador asturiano formado en el gimnasio Bandog que ha ido creciendo a pasos agigantados en las competiciones de artes marciales mixtas (MMA), ha conseguido convertirse en el primer español en fichar directamente -sin tener que pasar por el torneo preliminar de The Ultimate Fighter (TUF)- por la Ultimate Fighting Championship (UFC), la mejor promoción del mundo de MMA, todo un espectáculo que aglutina a las mayores figuras internacionales (Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov, DC Cormier...) en eventos seguidos "in situ" por decenas de miles de espectadores y por muchos más a través de retransmisiones audiovisuales. El gijonés entrará a formar parte así de una promoción que mueve muchos millones de dólares en cada evento.

La noticia ha sido un bombazo en el mundo de los deportes de contacto y en el de la cada vez mayor afición de las MMA. Mucha gente desea ver debutar al español en Praga el 23 de febrero ante la estrella rusa Damir Ismagulov. Y conocer así, de primera mano, las razones que han llevado a Joel Álvarez, un joven de 25 años que creció en las calles del gijonés barrio del Polígono de Pumarín, al firmamento de los peleadores, donde se fraguaron mitos como Anderson Silva, B. J. Penn, George St. Pierre... ¿Cómo lucha "El fenómeno" (nombre de guerra del asturiano)?



Fuerte arriba, letal en el suelo: así es Joel El Fenómeno Álvarez

Con frecuencia, los peleadores de las MMA se clasifican entre los que son fuertes en la lucha de pie y los que quieren llevar la pelea, a toda costa, a ras de lona. No es poco frecuente que un artista marcial que sea bueno en el golpeo (striking) flojee en las lucha en el suelo, y viceversa. Pero quienes conocen a Joel Álvarez aseguran que es "muy completo": se defiende (y ataca) a las mil maravillas cuando está de pie dentro de la jaula y, una vez la pelea se va al suelo, es directamente letal. A su favor, una imponente altura de 1,88 metros, muy elevada para la categoría en la que compite, la de 70 kilógramos (peso ligero). Sus largas piernas se convierten en argumentos de peso cuando se mete dentro de la jaula: tiene una rodilla "como un hacha" y una sumisión de "triángulo" de la que resulta casi imposible escaparse.

Todo ello se puede ver en estos vídeos, en los que Joel Álvarez sumó victorias, como amateur y como profesional, que le han hecho alcanzar la cima mundial y le han brindado la oportunidad de pelear en la misma categoría de la misma promoción que Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor. Joel suma quince victorias (catorce por sumisión y una por KO) y una derrota (en su única y temprana incursión en la promoción rusa de M1). Entre sus victorias, algunas de mérito, sobre todo en la promoción AFL: al moldavo Radu Maxim se lo "ventiló" en el primer asalto con sumisión; y al brasileño Julio Cesar Alves, un experto en jiu jitsu al que, sin embargo, finalizó con una sumisión anaconda.



Los vídeos que mustan cómo pelea Joel Álvarez