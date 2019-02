Mitos y realidades en la salud de la mujer

Hoy vamos a hablar de esos mitos que a veces, entre vecinas, amigas y familiares nos pone la cabeza como un auténtico bombo€y es que a veces distinguir la verdad entre tanta palabra es complicado€.así que, ¡ahí va una dosis de realidad!

¿Puede perderse un tampón o la copa menstrual en mi vagina? La respuesta es no, ya que la vagina tiene un tope, la llamada cúpula vaginal, no pudiendo ir más allá nada de lo que introduzcamos en la misma. Lo que puede ocurrir es que el hilo de los mismos que utilizamos para extraerlos se doblen y no lo encontremos; en ese caso acudir a un especialista para que nos lo extraiga es una buena idea, cómodo y rápido y que no os agobie que es algo relativamente frecuente en las consultas.

¿Las duchas vaginales son un buen método anticonceptivo? Ni son un método anticonceptivo ni previenen de enfermedades de transmisión sexual y además pueden alterar nuestra flora vaginal (los bichitos buenos de nuestra vagina ) y dar lugar a infecciones. Por favor, acudir a consulta y seguro encontraremos un buen método anticonceptivo que vaya contigo.

¿Puedo quedarme embarazada durante la menstruación? No, pero si€os explico: la vida media del ovulo es de 24-48 horas mientras la del espermatozoide es de 72 horas. Realmente podemos quedarnos embarazadas los 4-5 días antes y después del día en el que ovulemos; cuestión a tener en cuenta, es que por ejemplo una mujer que tenga la regla cada poco tiempo y le dure bastantes días es probable que esos días previos le puedan coincidir aun con sangrado. Otro caso sería, por ejemplo, identificar de manera errónea un sangrado de ovulación con el primer día de regla, hecho que le ocurre a muchas mujeres; así que, la menstruación tampoco es un método anticonceptivo.

¿La vida sexual de la mujer finaliza con la llegada de la menopausia? Pues os diré, que muchas son las mujeres que relatan una vida sexual mas placentera y tranquila cuando eliminan el miedo al embarazo€así que os digo que, es cierto que asociado a la menopausia pueden aparecer síntomas que puedan dificultar el tener relaciones (como sequedad, disminución de la libido€ ) pero que os animo a que consultéis vuestro caso ya que la mayoría de veces tiene solución.

¿ A dónde van mis óvulos si me han operado y no tengo útero o trompas? El óvulo es la célula sexual femenina, y al igual que el resto tienen un tamaño invisible al ojo humano. El ovulo saldrá del ovario y en caso de que no lo recojan las trompas, caerá dentro de nuestro abdomen, donde desaparecerá ya que se reabsorberá en nuestro organismo; imaginaros todas las células del pelo o de la piel que se descaman y mueren, pues sería parecido.

¿Debo dejar de tomar café en el embarazo? Las guías recomiendan no sobrepasar los 200 mg, que equivaldría para que os hagáis una idea a 2 tazas de café solo. Hay que tener en cuenta que otros alimentos tienen cafeína, como el té (una taza equivale a 75 mg), la coca cola (47 mg) o el chocolate, en especial el negro. Diferentes estudios relacionan a dosis altas efectos secundarios en los recién nacidos, no a estas que os comento, pero hay un dato que se nos pasa por alto y quiero comentaros: a media que el embarazo avanza, nuestra capacidad para eliminarlo de nuestro organismo disminuye, es decir, nos lleva mas tiempo el limpiarnos de la cafeína, y por ello es capaz de estar a través de la placenta mayor tiempo en contacto también con nuestro futuro bebe. Por lo tanto, consumo reducido y más aún, según avance nuestro embarazo.

Espero haberos ayudado un poquito en algunas dudas que tuvierais € y que todas aprendamos un poquito mas de nuestro cuerpo cada día.

Para más información puedes visitar la web Ginecología Cristina Argudo