La clínica García de Castro despide a Esteban: "Gracias por todo, jefe"

El pasado 22 de diciembre fallecía en Oviedo a los 65 años de edad el reputado médico estomatólogo Esteban García de Castro del Rosal, fundador y director médico de la Clínica García de Castro, fundada en 1981. Su hijo, Esteban García de Castro Morán, licenciado en Odontología (2006-2011) y Máster en Periodoncia e Implantes por la Universidad de Oviedo (2012-2015) bajo la dirección del profesor doctor Alberto Sicilia Felechosa, es ahora el máximo responsable de ese conocido equipamiento médico sito en la Avenida de la Costa. La nueva generación de los García de Castro rinde desde estas líneas homenaje al inolvidable fundador de la saga.

El cambio en la dirección de una empresa familiar es siempre motivo de orgullo, aunque en el caso de la clínica odontológica García de Castro, con un prestigio bien ganado después de tres décadas de presencia en Gijón, se haya producido por el fallecimiento del titular, el prestigioso médico estomatólogo Esteban García de Castro del Rosal. Su hijo, que hereda del fundador no sólo nombre y apellido sino sobre todo escuela y trato profesional y humano con el paciente, pretende desde estas líneas rendir, en primera persona, un sentido homenaje al fundador, un profesional tan querido como respetado en el ámbito de la odontología asturiana.

Un personaje irrepetible, un profesional intachable. Me gustaría que estas primeras líneas sirvieran como homenaje a mi padre. De él tengo que decir que se lo debo todo. Me ha enseñado mucho no solo a nivel profesional, con sus consejos y apreciaciones, sino sobre todo a título personal. El hecho de que la mitad de las personas que asistieron a su funeral fueran sus pacientes es sinónimo de que has hecho las cosas bien y el agradecimiento llega hasta el instante final. Lo cual en una profesión como la de dentista no suele ser habitual. El era un profesional irrepetible e intachable.

El trato con los pacientes. Era de absoluta cercanía. En los ocho años que estuve en la clínica con él nunca escuché a un solo paciente que le llamara de usted o se dirigiera a él como "el doctor García de Castro". Mi padre no entendía de ese tipo de tratamientos. Él quería que en la clínica los pacientes se sintieran como en su casa. No acudían al dentista: iban a ver a Esteban. Para mí esa fue –y siempre lo será– la clave del éxito. La cantidad de mensajes de pacientes que me han llegado para manifestarme sus condolencias y para decirme que lo consideraban como parte de la familia son muchísimos, y desde estas líneas quiero agradecérselo públicamente. Uno de nuestros lemas es "somos profesionales, pero sobre todo humanos".

Principios y valores que transmitió. Recuerdo nítidamente que él siempre decía: "La primera regla es no hagas daño; la segunda; no olvidar nunca la regla numero uno". Es una frase que siempre se me quedó grabada en la cabeza, de obligado cumplimiento. También me decía que cuando un paciente decide acudir a ti y no a otro, especialmente ahora que hay tanta competencia en este sector profesional, es razón más que suficiente para mimarlo y cuidarlo con toda la atención. Otra principio importante que me repetía con frecuencia es que el paciente deposita su confianza en ti una vez, y que cómo manejes ese caudal de confianza va a condicionar el futuro de la relación entre odontólogo y paciente. Esa máxima mi padre la llevaba a rajatabla.

La relación padre-hijo en el ambiente laboral. Mi padre y yo siempre hemos tenido una relación muy buena y afectiva tanto fuera como dentro del trabajo. Parece una obviedad pero se trata de una certeza absoluta. No voy a decir que siempre tuviéramos el mismo punto de vista en todo, pero siempre mantuvimos una relación muy estrecha y muy especial. Cuando se fue, no solo perdí un padre: perdí a un mentor y al mejor jefe que podría haber tenido. Me acuerdo lo feliz y satisfecho que se sintió cuando puse mis primeros implantes en la clínica. Decía que no quería estar dentro del gabinete porque se ponía nervioso. Ahora recuerdo esos momentos y sonrío.

El futuro de la clínica. Sé que se le va a echar mucho de menos, no solo yo sino todos los pacientes que, como dije antes, siempre mantuvieron con él una relación de cordialidad y confianza que estaba por encima de la presencia de un señor que, con el uniforme médico el instrumental a mano, siempre impone. He de reconocer que me ha dejado el listón muy alto, muy difícil de superar. Dicho esto, voy a poner todo el empeño que esté en mi mano para ofrecer el mejor trato tanto personal como profesional a los pacientes de la clínica. Unos días antes de morir me dijo que pasara lo que pasara con su enfermedad, tenía que seguir trabajando como hasta ahora y con más convicción si cabe; y disfrutando también de la vida. Y eso es exactamente lo que pienso hacer en homenaje a él. Sé muy bien que es lo que mi padre querría. Y al que tengo que decir una vez más, allá donde esté, "gracias por todo, jefe''.

