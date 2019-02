Es el momento de quererse a uno mismo

Se acerca esa fecha en que los anuncios de perfumes, cremas y bombones, todo bañado en corazones (vaya por delante que me encantan los corazones), se repiten hasta volvernos locos. Me refiero, cómo no, al 14 de febrero, el Día de los Enamorados.

Seguro que ya imagináis que voy a hablar de regalar belleza. Pero este año, mi propuesta va un poco más allá, y lo que sugiero es celebrar el amor, el quererse, pero a uno mismo.

Aprovecho esta fecha para hablar de algo a lo que muchas veces hago referencia: la importancia de dedicarse un ratito a uno mismo. Es evidente que hay miles formas de dedicarse un tiempo especial a uno mismo, y cada uno tendrá la suya, o unas veces será de una forma, y otras, de otra. Pero yo os voy a hablar de lo que he denominado "un momento para ti".

Acudir a un centro de estética, es una forma de dejarse cuidar. Ya sea porque vas a relajarte, o porque vas a mejorar algo que no es de tu agrado. Es un momento en el que va a ser otra persona la que estará pendiente de ti, en el que no tienes que pensar, ni que hacer nada, simplemente dejarte hacer. Y cómo cuesta eso de no hacer nada, porque siempre acabamos encontrando tiempo para todo, menos para nosotros mismos.

Y es que al final una cosa lleva a la otra. Me dejo cuidar, me veo mejor, me gusto más, estoy más contento/a ... y lo cierto es que engancha. Cada día en mi Centro escucho frases como estas: "Qué bien me sienta venir", "este ratito no lo cambio por nada", "salgo como nuevo/a"...

Pues esta es mi propuesta para San Valentín. Quizá sea el momento de empezar a cuidarse, para quien no lo haga ya, o de regalarse ese tratamiento especial en el que llevas tanto tiempo pensando. Es el momento de autorregalarse. También es una manera de premiarse, de ponerse alguna medalla, de centrarse en disfrutar y no en "el hacer".



Un momento para ti

Son muchas las personas que no se deciden a ir a un centro de estética avanzada porque piensan que es algo muy caro, inaccesible incluso, pero a la larga, el asesoramiento profesional, tanto a nivel cosmético, como de tratamientos, hace invertir sobre seguro. Basta con observar la cantidad de cosméticos que se acumulan en los armarios, o de los tratamientos que muchas veces uno se hace y luego se queda con la sensación de que no han servido para nada. Si piensas en esto, te darás cuenta de que al final, lo barato sale caro.

Así que si quieres incluir en tu vida "un momento para ti", y leyendo estas palabras estás pensando que te apetece, da el paso, y hazlo.

Muchas veces uno no sabe por dónde empezar así que lo mejor es preguntar. Acudir a una primera consulta es una buena opción, la mejor para exponer preocupaciones, valorar el caso, proponer las soluciones y entablar un diálogo que finalmente determine qué hacer.

Los/as más tímidos/as suelen recurrir a las consultas on line, telefónicas ... y aunque es otra manera, no es la más efectiva porque nunca se puede ser tan preciso como cuando se ve algo en vivo y en directo, es algo evidente.



No te dejes llevar por la desinformación

También me parece difícil decidir por uno mismo qué hacerse, buscando información por internet, opiniones... aquí hay que ser muy cuidadoso seleccionando la información. Es increíble cómo se adornan o hinchan los resultados. Además, hay demasiadas opciones para un mismo fin, por ejemplo, para tratar la flacidez: radiofrecuencia, terapia Led, ondas de choque, electroterapia, terapias de inducción al colágeno... Sólo los profesionales que nos dedicamos a ello, que cada día vemos casos y más casos, que nos hemos formado y seguimos haciéndolo, estamos capacitados para escoger la opción más acertada. Entiendo el interés que suscita el mundo de la belleza, y que para muchos sea su hobby preferido, pero lo mejor es dejarse asesorar por un profesional en el que confíes.

Y volviendo al principio, a San Valentín, para los más tradicionales, que reciben regalo y/o también regalan, pensar en belleza siempre es una buena idea. Un acierto seguro. Pero si no quieres esperar a que a alguien se le ocurra, hazlo tú mismo/a. ¿Que por qué? Pues porque tú te lo mereces.