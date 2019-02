Preparados para un trabajo de altos vuelos

En las próximas dos décadas se van a precisar en el mundo más de 800.000 tripulantes de cabina de pasajeros (TCP), más conocidos por el gran público como azafatas y azafatos o auxiliares de vuelo, de los cuales casi 170.000 estarán en Europa. Son datos del pasado año de Boeing, uno de los mayores constructores aeronáuticos del mundo. Pero no sólo son los grandes fabricantes los que anuncian un incremento de empleo en el sector. Las principales aerolíneas nacionales e internacionales llevan tiempo impulsando numerosos procesos de selección para responder a las necesidades de personal derivadas del incremento de su flota de aeronaves, la creación de otras nuevas, y de la incorporación de nuevas rutas. Iberia, Vueling, Volotea y Air Europa son algunas de las compañías que han lanzado ofertas de empleo en este ámbito, lo que convierte a la profesión de TCP, cuya principal labor es la de proporcionar un servicio de calidad al pasajero a través del cuidado de su seguridad y comodidad durante el vuelo, en una opción real para encontrar un trabajo.

El próximo mes de junio celebra su primer aniversario la escuela Top Crew by Asturavia, homologada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y especializada en la formación de tripulantes de cabina de pasajeros. Unos meses en los que dos promociones de alumnos ya han finalizado su formación no sólo con un 100% de aprobados, sino con altas expectativas laborales. Los que todavía no están trabajando están inmersos en los procesos de selección que están llevando a cabo las diferentes aerolíneas, algo para lo que también se les forma en Top Crew. No debe olvidarse que los futuros TCP estarán acreditados por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento, título oficial que expide Top Crew y que les permitirá trabajar tanto en compañías aéreas españolas como en aquellas repartidas por toda la Unión Europea.

Además, este centro cuenta con el aval y el garante de Asturavia, escuela de pilotos con sede en el aeródromo asturiano de La Morgal. Desde hace más de treinta años en sus instalaciones de Llanera se imparten diferentes formaciones, entre las que destacan el curso avanzado de piloto de dron civil (RPAS), el de piloto privado PPL y los cursos de perfeccionamiento práctico. Gran parte del éxito de esta escuela avilesina, la cual iniciará próximamente el nuevo curso de auxiliar de vuelo o TCP –la tercera promoción–, radica en su personal docente, todos ellos con dilatada experiencia en el sector y profesionales en activo, desde pilotos a sobrecargos, TCP o enfermeras de compañías como Vueling, Privilege, Iberia y Volotea, entre otras. Todos ellos capitaneados por María Martín, directora de formación del centro, quien también atesora una gran trayectoria en el ámbito de la aviación.

Top Crew by Asturavia, que cuenta con unas amplias instalaciones equipadas con las más modernas tecnologías, ofrece una atención personalizada, ya que se admitirá un máximo de veinte alumnos por curso. La formación, que incluye tanto un bloque teórico como otro práctico, que se desarrolla en las más modernas instalaciones dentro de un simulador de un avión tipo Airbus 320, tiene una duración de tres meses y las clases se imparten en horario de 9.30 a 14.00 horas. Los requisitos obligatorios para acceder a esta formación son: ser mayor de edad –para ejercer, porque el curso se puede hacer desde los 16 años–, ser apto en el reconocimiento médico aeronáutico (clase CC), estar en buena forma física y tener habilidad para nadar. Asimismo, es aconsejable ser una persona proactiva, tener título de ESO o Bachiller, buen nivel de inglés –en Top Crew cuentan con un profesor nativo que imparte a los alumnos la asignatura–, tener una buena imagen y, además, poseer una actitud excelente cara al público y de atención al cliente.