Referente de la tradición y la buena cocina

Muchos dicen que "lo bueno, si breve, dos veces bueno", pero en el caso del Festival del bacalao que el restaurante El Tizón celebra en el mes de febrero desde hace casi tres décadas no es así. Los clientes siempre quieren más.

Esta longeva cita, cuya vigésima séptima edición arrancó el jueves 14 y se prolongará hasta el domingo 24 de febrero, es un referente en el calendario gastronómico local y regional. Por muchas razones. Para empezar, por el mimo, cariño y esmero con el que preparan estas jornadas año tras año. Su equipo de cocina, capitaneado por Juan Carlos Abascal, dedica más de un mes a probar diversas recetas para seleccionar las que finalmente entrarán en la carta del festival. Una labor compleja ya que, según señala Daniel Gómez, máximo responsable del restaurante tras el fallecimiento hace unos meses de su padre y fundador de El Tizón, José Manuel Gómez, "siempre intentamos no repetirnos, guardamos las cartas de las jornadas de todos los años y buscamos siempre sorprender y ofrecer algo nuevo". Una ardua labor, ya que son casi treinta las ediciones celebradas, pero siempre logran el resultado esperado: superar las expectativas y satisfacer a la clientela. Además, buscando siempre sorprender a todo tipo de públicos, combinan recetas tradicionales con otras más novedosas resultado de una cocina más moderna y creativa, como el risotto o la cebolla rellena.

No debe olvidarse que el bacalao es uno de los estandartes y platos estrella de este restaurante. Su "Bacalao al estilo Tizón" ha traspasado fronteras, aunque sus otras versiones son igual de demandadas. Tanto es así que, una vez que finalizan las jornadas, los responsables del local le "dan una vuelta a la carta", incluyendo las propuestas que más gustaron en detrimento de otras más veteranas que llevaban ya tiempo sirviendo. Renovarse es la clave.

Este año son cinco los entrantes y otros cinco los platos principales a elegir por el comensal, regados por dos vinos de excepción como el crianza Marqués de Arienzo y el reserva Marqués de Riscal. Para comenzar, las opciones son: ensalada de bacalao y verduritas, cebolla rellena de bacalao, risotto de bacalao y gambas, cocochas a la romana bañadas en lágrimas de pil pil o verdinas con bacalao. Y para continuar, las recetas propuestas son: bacalao confitado en salsa de oricios, bacalao braseado con queso ahumado de Pría, bacalao braseado con vieras a la vizcaína y cebolla confitada, bacalao confitado con tomatitos especiados o cocochas de bacalao al pil pil con alcachofas de Tudela.



Unas propuestas apetecibles y deliciosas que no serían tal de no contar para su elaboración con materias primas de primerísima calidad. Legumbres, verduras y, cómo no, un buen bacalao islandés, el cual cuenta con la garantía de una empresa como Trasacar. "Desde que comenzamos a celebrar estas jornadas siempre hemos confiado en ellos y nos lo han suministrado", cuenta Daniel Gómez, quien destaca que se trata del auténtico "gadus morhua", capturado en el Atlántico. "Al principio lo desalábamos nosotros, pero cuando Trasacar empezó a comercializarlo desalado, vimos que la calidad era máxima y lo adquirimos ya desalado". Una relación que, tanto a nivel cárnico como en pescados, logra unos resultados que satisfacen todos los paladares.

Es importante destacar que estas jornadas de El Tizón han dado el salto a otras regiones. En Madrid varios restaurantes del Grupo La Máquina las celebran desde hace tiempo, normalmente coincidiendo con las semanas previas a la Semana Santa. Estos locales se hacen eco de las recetas del establecimiento ovetense, dando así continuidad a un festival que, cabe recalcarse, siempre deja a la clientela con ganas de más.

Un clásico del buen comer

Si el bacalao es una de los grandes estrellas de la cocina de El Tizón, sus cocidos con productos caseros y los arroces no se quedan atrás. Tampoco su tortilla de patata, demandada a cualquier hora del día, las carnes o sus diversas raciones y pinchos elaborados al momento.

Fundado en pleno corazón de Oviedo –calle Caveda– en 1985, son ya treinta y tres los años en los que El Tizón se ha mantenido como uno de los restaurantes de referencia de la capital, tanto por calidad como por buen servicio, atenciones y nivel de su cocina.

Un negocio familiar que siempre apuesta por los productos de temporada, con una carta dinámica y variable en la que todos los platos son resultado de la combinación de las mejores materias primas y las manos expertas de un gran equipo de cocina. En El Tizón puede disfrutarse de la auténtica cocina tradicional, de los sabores de siempre, de platos preparados con el mimo de casa servidos con un toque personal y diferente. Todo ello en un ambiente cercano en el que se dan cita clientes de diferentes generaciones.

Cuenta con dos amplios comedores con capacidad para 100 personas y, si así se les solicita, preparan menús personalizados, adaptándose a las propuestas de los clientes.

Calidad, precio y profesionalidad al servicio de ovetenses y visitantes.