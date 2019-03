La confesión de Arantxa Sánchez Vicario: su tormentosa relación y el perdón público a sus padres

Arantxa Sánchez Vicario entona el mea culpa y lo hace en "Hola". Los lectores se van a encontrar en el quiosco con una completa confesión de la tenista, que da cuenta de los muchos acontecimientos que han rodeado su vida en los últimos tiempos y que la han puesto en boca de todos. Lo que dice sobre su exmarido, que la desplumó y le fue infiel, es hasta extremadamente educado. Ante sus padres, con los que se enfadó mientras estuvo casada con Josep Santacana, pide perdón públicamente. Arantxa posa en la portada con un vestido veraniego en Miami, donde está con su madre: "Me ha demostrado lo que es amor incondicional". "Hola" aborda, además, el supuesto enfrentamiento entre Lourdes Montes y Eva González. La primera está casada con Fran Rivera, la segunda, con Cayetano. Las cuñadas parece que no hacen buenas migas y la revista ya compara este caso (a la española) con el de Kate Middleton y Meghan Markle, las "cuñadísimas" reales de Gran Bretaña. La modelo Marisa Jara cuenta su lucha contra el cáncer y asegura que su objetivo es ser madre.

Malú vuelve al candelero y por noticia inmobiliaria. La cantante se ha comprado un casoplón de 1,5 millones según "Lecturas". Y en soledad, como recalcan en portada, por si alguien pensaba que ya está montando el hogar con Albert Rivera, con el que dicen que corteja en los últimos tiempos. Una noticia no buena para Kiko Matamoros: sufre una enfermedad que está a punto de dejarle ciego. María Lapiedra es la protagonista de "Lecturas" (de nuevo) esta semana. La bailarina se somete al polígrafo para ver si su última ruptura con Gustavo era verdad o puro montaje. El resultado, en una amplia entrevista.

No sólo Malú cambia de piso. Un asturiano y también cantante, Melendi, se muda a Madrid y compra piso. Cuesta igual que el de Malú, 1,5 millones, tal y como desvela "Semana". La revista da hueco a Alba Carrillo, quien no gana para disgustos y pasa de la ilusión al desencanto en un suspiro. Su supuesto romance con Courtois le ha pasado factura: muchos seguidores del Real Madrid le echan en cara haber despistado al portero y haber llevado el equipo a pique. Ella lamenta que el chico no haya salido en su defensa, aunque debería tomárselo a risa o, incluso, bromear con estar orgullosa por haber tenido tanto poder (más que el caído Solaris o el presidente Florentino) sobre el guardameta belga. Shaila Dúrcal llega a España y todos esperan que cuente cómo perdió parte de un dedo hace meses, un accidente que trae a mal traer a los periodistas por el misterio que rodea la historia.

En "Diez Minutos" entrevistan a Terelu Campos, muy recuperada de su enfermedad. También cuentan que Kiko Matamoros y su novia Cristina no pierden el tiempo y disfrutan por Madrid de restaurantes y tiendas "de lujo". Y las "cuñadísimas" Lourdes Montes y Eva González también merecen hueco en portada. Al parecer el enfrentamiento entre la Meghan Markle y la Kate Middleton españolas (quién es quién tendrán que decidirlo las revistas) se descubrió en un acto en Sevilla hace días: ni se miraron a la cara, ni se saludaron y se evitaron.