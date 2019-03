Clínicas Farma: en primavera, prepara el cuerpo para el verano

Aunque con algunas semanas de antelación, la primavera ya se ha instalado en la región. Luce el sol durante gran parte del día, suben las temperaturas y se lleva menos ropa, lo que hace que muchos se preocupen de su silueta y de lucir de la mejor manera posible. Cuando uno menos se lo espere ya está aquí el verano, y en la playa ya no hay "ni trampa ni cartón" en lo que a figura se refiere.

Por este motivo son muchos los que buscan soluciones que a veces no son del todo satisfactorias, por eso lo mejor es acudir a clínicas especializadas y con una gran trayectoria que les avale, las cuales ofrezcan tratamientos de última generación con notables beneficios faciales y corporales. Clínicas médico-estéticas líderes en el sector que ofrecen solución a todo tipo de problemas y necesidades. No sólo disponen de una gran variedad de tratamientos y tecnología, sino que también personalizan cada caso concreto, combinando los protocolos más adecuados en cada momento. Entre sus tratamientos y aparatología más destacada está VelaShape I, II y III; Reaction, LPG, Icoone, Lipocavitacion, tratamientos idóneos para tratar de reducir volumen, alisar celulitis, reducir grasa localizada, reafirmar flacidez, combatir la mala circulación y retención... no solamente por estética, sino también por salud y por sentirse bien uno mismo.

También es importante entender cómo funciona el cuerpo ante querer mejorar su aspecto, y lo más importante, es saber que para evitar efectos rebote, y efectos secundarios, hay que hacer las cosas bien, sin prisa, y poco a poco. De esta manera la reducción y la mejora en la piel será progresiva y así el resultado será exitoso y duradero.

Por eso las mejores clínicas médico-estéticas han pensado en ello, preparando un bono a medida y con un descuento muy especial de cien euros, al contratar diez sesiones. Un tratamiento completo para cinco semanas, donde combinarán la tecnología indicada para cada necesidad y con una duración aproximada de hora y media en cada sesión, y además incluyen de manera gratuita una sesión de presoterapia por tratamiento. La promoción es válida para adquirirla este mes y disfrutarla cuando se quiera en sus instalaciones. Una oportunidad que no debe dejarse pasar ya que los beneficios para rostro y cuerpo son increíbles. A disposición del cliente, tratamientos corporales, como Icoone, Lipocavitación o "VelaShape III", el cual logra reducir volumen y celulitis en pocas sesiones. Este tratamiento sólo se encuentra en los mejores centros de medicina estética del país.

También realizan a lo largo del año diversos tratamientos faciales –reafirmantes y antiarrugas, micropeelings, hidratantes, rellenos de ácido hialurónico, mesoterapia, botox y un largo etcétera–, todos ellos ideales para tener la piel radiante y con protocolos para mantenerse perfectos durante todo el año.

En este campo, la estrella es "Laserlift", un tratamiento en el que en la primera sesión ya se ven los resultados. Tiene efecto antiarrugas, lifting y flash inmediatos y es un procedimiento que resulta ideal para lucir radiante en los múltiples eventos que copan los próximos meses –bodas, comuniones, bautizos, etc.

Lucir bien de cara al verano no puede estar más al alcance de la mano. Y del bolsillo.

