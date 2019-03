Accionistas del Banco Popular: comienza a consolidarse su amparo judicial

El 7 de junio de 2017 finalizó la crisis bursátil del Banco Popular con la venta al Banco Santander por la cantidad simbólica de un euro. En la venta como ya es de sobra conocido desaparecieron los ahorros e inversiones de todos aquellos que habían confiando en la solvencia de la entidad. Esta situación es consecuencia de todo un cúmulo de derivas en la actuación de la citada entidad que ya durante el año 2012 lleva a cabo una primera ampliación de capital por valor de 3.000 millones de euros debido a la cantidad de activos tóxicos de los que Banco Popular era propietario y que por aquellas fechas ya estaba provocando importantes bajadas en la bolsa.

Pese a ello, fue el pasado 2016 cuando se hizo necesaria una segunda ampliación de capital donde a los accionistas de Banco Popular se les vendió una imagen de solvencia económica y patrimonial de la entidad indicando que se obtendrían importantes beneficios y un cobro de dividendos. De hecho, la misma entidad ofreció a gran escala préstamos bancarios para la compra de las ya desgraciadamente conocidas acciones del Popular.

La culminación real de todo este despropósito de actuaciones fue que esos dividendos nunca llegaron a buen término y los beneficios se convirtieron en pérdidas. Aunque en un principio se aprovisionaron 4.700 millones de euros, finalmente fueron necesarios otros 1.000 millones de euros adicionales para hacer frente a la delicada situación económica de la entidad.

No hay que olvidar que en julio de 2016, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sancionó a Banco Popular con una multa de un millón de euros por la comercialización de los Bonos convertibles , por considerar que se vulneraron los deberes de información a los inversores previstos en la legislación, infracción ratificada por el Tribunal Supremo, quien en diciembre del año 2016 declaró nula la colocación de los citados bonos por una más que evidente comercialización incorrecta al no tener en cuenta la adecuación de los clientes a la hora de contratar el producto y ni advertir a los inversores de los riesgos del mismo. Esta circunstancia implica que accionistas a quien se le entregaron créditos para poder financiar la compra de acciones de la misma entidad, se han consolidado como deudores de un crédito cuyo objetivo era la compra de unos títulos que tienen hoy valor 0, pudiendo plantear pues la oposición al pago de dicho crédito.

En la Auditoría que emitió PwC en marzo de 2017, se reconoció que era necesario elevar las pérdidas en 694 millones de euros. Con ello, Banco Popular corrigió en cuatro puntos las cuentas que se presentaron en diciembre de 2016 admitiendo los ajustes calculados por la consultora, alegando además que dicho ajuste no tendría trascendencia. Algo lógicamente insólito.

La adquisición por el Banco Santander del Banco Popular mediante el Mecanismo Único de Resolución no impide, y así se viene ya constatando por diversas sentencias de nuestros tribunales, que accionistas y bonistas no tengan derecho a reclamar su dinero por una contratación que no existió, al nuevo propietario, Banco Santander (quien es a la postre quien ha comprado el banco con todos sus derechos y obligaciones) y es quien debe asumir las responsabilidades de la antigua entidad financiera de los accionistas que acudieron engañados a la ampliación de capital, ya que se les ocultaron salvedades que debían haberse hecho en la Auditoría de fecha 31 de diciembre de 2016, perjudicando a los tenedores de títulos que no pudieron ser advertidos de la negativa situación patrimonial de la entidad financiera, impidiéndoles así la posibilidad de enajenar sus títulos y puniendo su dinero a salvo.

Esta situación convierte a los afectados de Banco Popular en un exponente para agitar su derecho a reclamar ya sea cualquier accionista, bonista o inversor que haya depositado sus ahorros en el Popular. Sin perjuicio de que lógicamente esta situación exige examinar adecuadamente cada uno de los casos de forma individualizada, todos los afectados del Banco Popular tienen la posibilidad de ejercitar sus derechos.

El argumento consolidado en todos los casos es el mismo: ocultación de información relevante para el inversor, aspecto perfectamente acreditable, resultado de las Auditorias de PwC, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Banco de España. Los inversores, en definitiva compraban acciones con una información falsa siendo ya el momento para informarles que su derecho a reclamar se ha consolidado.

En conclusión los afectados por Banco Popular están en disposición de agitar reclamaciones judiciales encaminadas a la devolución de las acciones e inversiones depositadas mediante los productos ofertados por el banco. Ayudamos a los afectados a preparar y lanzar dicha reclamación.

Mayo & Pintado Abogados y Asociados es una Firma con sede en Oviedo y Madrid, pionera a nivel nacional en litigación bancaria, pudiendo ponerse en contacto a través de www.mpgabogados.com, notificaciones@mpgabogados.com o el número de tfno. 985 208 547.