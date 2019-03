Jornada "Entornos Saludables y Seguros. No. No es normal"

El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL), dependiente de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, organiza el 4 de abril una jornada técnica acerca de conductas de acoso sexual o por razón de sexo en entornos laborales. La iniciativa se enmarca dentro de las actividades que el IAPRL lleva a cabo sobre este ámbito, que han incluido la puesta en marcha de una campaña de concienciación en medios y la elaboración de material audiovisual.

"No. No es normal" es la conclusión de la campaña, la cual recrea situaciones asumidas como normales en algunos entornos laborales y asentadas en la sociedad. Estas situaciones están siendo el eje principal de la iniciativa, que se puede consultar en la web del Instituto de Prevención (www.iaprl.org) y en un microsite específico (entornosseguros.iaprl.org). En esta se han recreado alguna de las situaciones consideradas como normales y que no lo son. Escenas que todavía se dan en determinados ambientes de trabajo y que remarcan un distinto trato a hombres y mujeres: ella tiene que ir arreglada (por eso cierra la venta), ella recoge la mesa (es lo que toca), ella no tiene la última palabra (a veces ni puede acabar las frases) o ella no puede hacer ese tipo de trabajo (es cosa de hombres, ya se sabe). El cartel y las ilustraciones de las distintas situaciones han sido elaborados por el dibujante asturiano Xelu González, último premio "Alfonso Iglesias" de cómic en lengua asturiana por su obra "Cacique Blanco".

La jornada

Con esta iniciativa que se desarrollará esta semana el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL) pretende dar visibilidad a estas situaciones tóxicas, a las que considera que debe ponerse freno de una vez y superarse. El objetivo final pasa por lograr entornos laborales sanos, seguros y saludables.

En la jornada, que se celebrará este jueves 4 de abril a partir de las 10.30 horas en el Palacio Conde de Toreno de Oviedo, participarán personas expertas tanto del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales como del Instituto Asturiano de la Mujer. La apertura contará con la intervención de Miryam Hernández, directora del IAPRL. Durante la jornada se repasarán los materiales de la campaña, así como las reacciones que ha generado. A continuación se celebrará una mesa de expertas, moderada por Helena Rodríguez, jefa de servicio de Salud Laboral del IAPRL, y en la que participarán Carolina Martínez Moreno, catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Oviedo; Flor Álvarez Rubio, coordinadora de la Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias; Carmen Escalada, del área de Igualdad de UGT Asturias, Leticia Bilbao Cuesta, directora del Área de Desarrollo Empresarial de FADE, y Ana María Rodríguez, secretaria de Igualdad de CC OO Asturias. La clausura correrá a cargo de Miryam Hernández y de Almudena Cueto, directora general del Instituto Asturiano de la Mujer.

Es necesaria inscripción previa en la web del IAPRL (www.iaprl.org).