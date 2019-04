Las asturianas se resisten a ser madres por la dificultad para conciliar y por los salarios

Las asturianas se resisten a ser madres. Las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar y los bajos salarios son las principales razones que alegan y que explicarían que el 21,4 por ciento de las mujeres con menos de 40 años declare que no quiere tener hijos. Es la mayor tasa del país, donde la media se sitúa en el 15,2 por ciento. Además, en ese mismo grupo de edad, el 61,6 por ciento de las mujeres residentes en el Principado declara que le gustaría tener dos o más hijos, la proporción más baja de España, donde el promedio es del 72 por ciento. Asturias presenta la ratio más baja de hijos por mujer tanto entre las de 30 a 34 como entre las de 40 y más años.

Estos datos figuran en la Encuesta de Fecundidad que ayer publicó el Instituto Nacional de Estadística (INE), que una vez más vuelve a reflejar que las asturianas son las que menos hijos tienen, con una media de 1,16 entre las mayores de 39 años, frente a la media nacional de 1,55. Una situación que ha hecho saltar las alarmas al unirse al galopante envejecimiento de la población y a la marcha de jóvenes a otras comunidades y a otros países en busca de oportunidades laborales.

La encuesta nacional también revela que a partir de los 40 años solamente el 9,2 por ciento de las asturianas rechaza la idea de tener hijos, una décima menos que en el conjunto del país. El 28,2 por ciento asegura que quiere tener un hijo y el 62,6 por ciento, dos o más.

Asturias es la tercera comunidad con el promedio más bajo de hijos entre las mujeres menores de 30 años en Asturias (0,13). Pero además es la que tiene la tasa más baja de hijos entre las mujeres de 30 a 34 años (0,49), y la quinta más baja entre las que tienen menos de 40 años (1,15).

La encuesta del INE también analiza los posibles motivos de esta baja natalidad, y entre ellos figuran las dificultades para conciliar la vida familiar y laboral y los problemas económicos por los bajos salarios. Ambas hacen que no sólo las asturianas, sino el conjunto de las mujeres españolas retrasen su maternidad una media de 5,2 años respecto a la edad en la que tenían previsto tener su primer hijo y tengan menos de los deseados.

Además de los motivos laborales, otras de las razones que alegan las mujeres -las asturianas y las del conjunto del país- son que no tienen pareja, que la que tienen no es la adecuada o que la edad no es la más propicia.

La Encuesta del INE concluye que las medidas de conciliación familiar y el horario son los aspectos que más valoran las mujeres que trabajan y tienen hijos. Pero no sólo eso. Añade el estudio que a medida que aumenta el nivel educativo se retrasa la maternidad, que las que trabajan tienen menos hijos que las inactivas y que las extranjeras tienen más bebés que las españolas.

En general, y a cualquier edad, lo que más valoran las mujeres de un puesto de trabajo es que tenga unas buenas condiciones económicas.

Que el trabajo sea interesante y las satisfaga personal y profesionalmente pasa de ser la segunda cuestión más importante para las mujeres menores de 30 años sin hijos, a ser la sexta para las mujeres con hijos de la misma edad.

En todas las comunidades autónomas, pero sobre todo en Madrid, Murcia y Navarra, las mujeres desean tener más hijos de los que tienen realmente, pero son las de 40 y más años las que más lejos están de conseguirlo.